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https://arabic.sputniknews.com/20220511/بريطانيا-تعلن-إعفاء-السعوديين-من-تأشيرة-الدخول-1062100956.html
بريطانيا تعلن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول
بريطانيا تعلن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T12:23+0000
2022-05-11T12:23+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وقال السفير البريطاني في الرياض، نيل كرومبتون، إنه بإمكان السعوديين منذ بداية يونيو/ حزيران التقدم بطلب زيارة المملكة المتحدة عن طريق التقديم على تأشيرة إلكترونية قبل الزيارة بـ48 ساعة، دون الحاجة لتقديم طلب مسبق لدى سفارة لندن في السعودية.وتحتاج هذه العملية إلى تعبئة نموذج إلكتروني يتضمن جواز السفر وعنوان الإقامة في بريطانيا، وموعد الوصول والمغادرة، وبعدها يتم تحصيل رسوم خدمات قدرها 30 جنيها إسترلينيا (37 دولارًا أمريكيًا)، ويقدر بقرابة 138 ريالًا سعوديًا، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.وأكدت السفارة السعودية في بريطانيا ترحيبها بقرار السلطات البريطانية، بإعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء إلكتروني لدخول المملكة المتحدة.وقالت السفارة السعودية في بيان لها إن "القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، ويأتي ذلك تحقيقًا لرغبة البلدين الصديقين في تحقيق مزيد من التعاون بينهما".
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السعودية, أخبار السعودية اليوم

بريطانيا تعلن إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول

12:23 GMT 11.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Chris Fleming / جواز سفر بريطاني
جواز سفر بريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
CC BY-SA 2.0 / Chris Fleming /
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الأربعاء، إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول.
وقال السفير البريطاني في الرياض، نيل كرومبتون، إنه بإمكان السعوديين منذ بداية يونيو/ حزيران التقدم بطلب زيارة المملكة المتحدة عن طريق التقديم على تأشيرة إلكترونية قبل الزيارة بـ48 ساعة، دون الحاجة لتقديم طلب مسبق لدى سفارة لندن في السعودية.
وتحتاج هذه العملية إلى تعبئة نموذج إلكتروني يتضمن جواز السفر وعنوان الإقامة في بريطانيا، وموعد الوصول والمغادرة، وبعدها يتم تحصيل رسوم خدمات قدرها 30 جنيها إسترلينيا (37 دولارًا أمريكيًا)، ويقدر بقرابة 138 ريالًا سعوديًا، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
وأكدت السفارة السعودية في بريطانيا ترحيبها بقرار السلطات البريطانية، بإعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة والاكتفاء بالحصول على إعفاء إلكتروني لدخول المملكة المتحدة.
وقالت السفارة السعودية في بيان لها إن "القرار يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، ويأتي ذلك تحقيقًا لرغبة البلدين الصديقين في تحقيق مزيد من التعاون بينهما".
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