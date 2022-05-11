https://arabic.sputniknews.com/20220511/زلزال-بقوة-68-درجة-يضرب-المنطقة-الحدودية-بين-الأرجنتين-وشيلي--1062080440.html
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين الأرجنتين وشيلي
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين الأرجنتين وشيلي
ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة شمال الأرجنتين وتشيلي، وفقا للمراكز الوطنية لرصد الزلازل في كلا البلدين. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T00:35+0000
2022-05-11T00:35+0000
2022-05-11T00:35+0000
الأرجنتين
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بوينس آيرس - سبوتنيك. وفقا للجانب الأرجنتيني، تم تسجيل هزات الزلزال على عمق 220 كيلومترا (137 ميلا) في مقاطعة خوخوي.وسجلت تشيلي زلزالا على عمق 248 كيلومترا (154 ميلا). ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر.يشار إلى أن الزلازل ليست غير شائعة في تلك المنطقة من أمريكا الجنوبية.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأرجنتين
زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين الأرجنتين وشيلي
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة شمال الأرجنتين وتشيلي، وفقا للمراكز الوطنية لرصد الزلازل في كلا البلدين.
بوينس آيرس - سبوتنيك
. وفقا للجانب الأرجنتيني، تم تسجيل هزات الزلزال على عمق 220 كيلومترا (137 ميلا) في مقاطعة خوخوي.
وسجلت تشيلي زلزالا على عمق 248 كيلومترا (154 ميلا). ولم يتم الإبلاغ عن أي ضرر.
يشار إلى أن الزلازل ليست غير شائعة في تلك المنطقة من أمريكا الجنوبية.