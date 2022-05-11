https://arabic.sputniknews.com/20220511/شيرين-أبو-عاقلة-رصاصة-في-الجبهة-1062095119.html
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء، 11 مايو/ آيار 2022، عن مقتل المراسلة والصحفية في قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T10:41+0000
2022-05-11T10:41+0000
2022-05-11T10:41+0000
انفوجرافيك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء، 11 مايو/ آيار 2022، عن مقتل المراسلة والصحفية في قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.