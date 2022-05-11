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شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء، 11 مايو/ آيار 2022، عن مقتل المراسلة والصحفية في قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
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شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة

10:41 GMT 11.05.2022
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء، 11 مايو/ آيار 2022، عن مقتل المراسلة والصحفية في قناة الجزيرة القطرية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
شيرين أبو عاقلة... رصاصة في الجبهة - سبوتنيك عربي
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