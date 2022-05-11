https://arabic.sputniknews.com/20220511/قمر-صناعي-إيراني-يلتقط-صور-دقيقة-لقاعدة-الأسطول-الأمريكي-في-البحرين-فيديو-1062089826.html
قمر صناعي إيراني يلتقط صورة دقيقة لقاعدة الأسطول الأمريكي في البحرين... فيديو
قمر صناعي إيراني يلتقط صورة دقيقة لقاعدة الأسطول الأمريكي في البحرين... فيديو
استطاع القمر الصناعي الإيراني "نور 2" أن يلتقط صورة عالية الدقة لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في دولة البحرين. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T09:14+0000
2022-05-11T09:14+0000
2022-05-11T09:17+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونشر وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور الصورة على حسابه بـ"إنستغرام"، أمس الثلاثاء.وكتب الوزير الإيراني معلقا على الصورة، "الحكومة الإيرانية مصممة على دعم وتسريع تطوير صناعة الفضاء في البلاد". وتابع: "ننصحك بمشاهدة الفيديو الرابع وأن تتفاجأ بجودة الصورة".وفي السياق، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن الصور الملتقطة هي لقاعدة الأسطول البحري الخامس التابعة للبحرية الأمريكية في البحرين.وأشارت إلى أن هذه الصور تكشف أن القمرالصناعي "نور 2" يقوم برصد القوات الأمريكية في المنطقة.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق، عن إطلاق "القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني "نور 2" من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.وذكرت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، أن "مهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع".واعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، "الإطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور 2" مؤشرا للانتصار في المعركة التكنولوجية ضد الأعداء".وقال سلامي، خلال مشاركته في مراسم إطلاق القمر الصناعي "نور 2" في المدار، إن "إيران أول بلد مسلم يضع قمرا صناعيا في المدار"، مؤكدا أن "هذا الإنجاز ليس مجرد عمل تقني وإنما التغلب على الدول التي كانت تحاول منعنا من الوصول للفضاء".
https://arabic.sputniknews.com/20210203/وزير-الاتصالات-الإيراني-إيران-ستصبح-ضمن-الدول-الخمس-الأولى-عالميا-بمجال-الفضاء-1047991118.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
قمر صناعي إيراني يلتقط صورة دقيقة لقاعدة الأسطول الأمريكي في البحرين... فيديو
09:14 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 09:17 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
استطاع القمر الصناعي الإيراني "نور 2" أن يلتقط صورة عالية الدقة لقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في دولة البحرين.
ونشر وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور الصورة على حسابه بـ"إنستغرام"، أمس الثلاثاء.
وكتب الوزير الإيراني معلقا على الصورة، "الحكومة الإيرانية مصممة على دعم وتسريع تطوير صناعة الفضاء في البلاد".
وتابع: "ننصحك بمشاهدة الفيديو الرابع وأن تتفاجأ بجودة الصورة".
وفي السياق، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية
، أن الصور الملتقطة هي لقاعدة الأسطول البحري الخامس التابعة للبحرية الأمريكية في البحرين.
وأشارت إلى أن هذه الصور تكشف أن القمرالصناعي "نور 2" يقوم برصد القوات الأمريكية في المنطقة.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق، عن إطلاق "القمر الصناعي العسكري الإيراني الثاني
"نور 2" من صحراء شاهرود باستخدام ناقل أقمار ثلاثي المراحل ووضعه في مدار على علو 500 كيلومتر.
وذكرت قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري، أن "مهمة هذا القمر هي القياس والاستطلاع".
واعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، "الإطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور 2" مؤشرا للانتصار في المعركة التكنولوجية ضد الأعداء".
وقال سلامي، خلال مشاركته في مراسم إطلاق القمر الصناعي "نور 2" في المدار، إن "إيران أول بلد مسلم يضع قمرا صناعيا في المدار"، مؤكدا أن "هذا الإنجاز ليس مجرد عمل تقني وإنما التغلب على الدول التي كانت تحاول منعنا من الوصول للفضاء".