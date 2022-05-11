https://arabic.sputniknews.com/20220511/لافروف-يلتقي-سلطان-عمان-في-مسقط-1062084524.html
لافروف يلتقي سلطان عمان في مسقط
لافروف يلتقي سلطان عمان في مسقط
أعلنت وسائل إعلام عمانية، عن وصول الوزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف إلى سلطة عمان في زيارة عمل لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T07:46+0000
2022-05-11T07:46+0000
2022-05-11T07:46+0000
العالم العربي
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واستقبل سلطان عمان في مسقط، هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث ناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين موسكو ومسقط.وبهذا الصدد قال لافروف خلال مؤتمره الصحفي مع السلطان: "نحن نقدر مساهمتك الشخصية في تطوير العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا". بدوره، قال سلطان عمان: "زرت موسكو عدة مرات والعلاقات بين سلطنة عمان وروسيا كانت دائما جيدة". وتابع قائلا: "نتوقع استمرار العلاقات مع روسيا".ومن المنتظر أن يجري لافروف محادثات في وقت لاحق اليوم الأربعاء مع نائب رئيس الوزراء العماني ووزير خارجية السلطنة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
لافروف يلتقي سلطان عمان في مسقط
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أعلنت وسائل إعلام عمانية، عن وصول الوزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف إلى سلطة عمان في زيارة عمل لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
واستقبل سلطان عمان في مسقط، هيثم بن طارق آل سعيد، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث ناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين موسكو ومسقط.
وبهذا الصدد قال لافروف خلال مؤتمره الصحفي مع السلطان: "نحن نقدر مساهمتك الشخصية في تطوير العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".
بدوره، قال سلطان عمان: "زرت موسكو عدة مرات والعلاقات بين سلطنة عمان وروسيا كانت دائما جيدة".
وتابع قائلا: "نتوقع استمرار العلاقات مع روسيا".
ومن المنتظر أن يجري لافروف محادثات في وقت لاحق اليوم الأربعاء مع نائب رئيس الوزراء العماني ووزير خارجية السلطنة.