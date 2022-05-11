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https://arabic.sputniknews.com/20220511/مسافر-ينجح-في-الهبوط-بطائرة-بعد-إصابة-الطيار-بحالة-صحية-مفاجئة-1062116856.html
مسافر ينجح في الهبوط بطائرة بعد إصابة الطيار بحالة صحية مفاجئة
مسافر ينجح في الهبوط بطائرة بعد إصابة الطيار بحالة صحية مفاجئة
تمكن مسافر من دون خبرات في مجال الطيران من الهبوط بطائرة في مطار فلوريدا الأمريكية بعد أن أصيب الطيار بحالة صحية مفاجئة. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T17:15+0000
2022-05-11T17:17+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
طيران
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ونقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الطيار العفوي وهو المسافر الوحيد على متن طائرة بمحرك واحد اعتمد على مراقبة الحركة الجوية لتوجيه هبوطه في مطار بالم بيتش الدولي الواقع على بعد 110 كيلومترات شمال ميامي.وقال مسؤولون في مدينة فورت بيرس شمالي بالم يتش إنهم تلقوا مكالمة طارئة ظهر الثلاثاء من الراكب يقول فيها: "أنا في وضع خطير هنا".وأضاف في مكالمته: "الطيار هنا فقد السيطرة. ليس لدي فكرة عن قيادة الطائرة". ولدى سؤاله عن موقعه قال: "ليس لدي أي فكرة"، لكن بإمكانه رؤية ساحل فلوريدا.قال روبرت مورجان مراقب الحركة الجوية، إن تجربته كمدرب طيران ساعدته في إرشاد الراكب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، حتى تمكن من الهبوط بالطائرة.
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الولايات المتحدة الأمريكية, طيران

مسافر ينجح في الهبوط بطائرة بعد إصابة الطيار بحالة صحية مفاجئة

17:15 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 17:17 GMT 11.05.2022)
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© Sputnik . Максим Блинов
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تمكن مسافر من دون خبرات في مجال الطيران من الهبوط بطائرة في مطار فلوريدا الأمريكية بعد أن أصيب الطيار بحالة صحية مفاجئة.
ونقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الطيار العفوي وهو المسافر الوحيد على متن طائرة بمحرك واحد اعتمد على مراقبة الحركة الجوية لتوجيه هبوطه في مطار بالم بيتش الدولي الواقع على بعد 110 كيلومترات شمال ميامي.
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وقال مسؤولون في مدينة فورت بيرس شمالي بالم يتش إنهم تلقوا مكالمة طارئة ظهر الثلاثاء من الراكب يقول فيها: "أنا في وضع خطير هنا".
وأضاف في مكالمته: "الطيار هنا فقد السيطرة. ليس لدي فكرة عن قيادة الطائرة".
ولدى سؤاله عن موقعه قال: "ليس لدي أي فكرة"، لكن بإمكانه رؤية ساحل فلوريدا.
قال روبرت مورجان مراقب الحركة الجوية، إن تجربته كمدرب طيران ساعدته في إرشاد الراكب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، حتى تمكن من الهبوط بالطائرة.
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