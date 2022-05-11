https://arabic.sputniknews.com/20220511/مقتل-5-عناصر-من-الجيش-المصري-خلال-عمليات-في-سيناء-من-7-مايو-الجاري--1062112880.html
مقتل 5 عناصر من الجيش المصري و23 مسلحا خلال عمليات في سيناء
مقتل 5 عناصر من الجيش المصري و23 مسلحا خلال عمليات في سيناء
أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، مقتل 5 من عناصرها خلال عمليات عسكرية في سيناء منذ 7 أيار/ مايو الجاري، لافتة أيضا إلى مقتل 23 مسلحا خلال... 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T15:21+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، قال فيه إنه خلال جهود وتنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من 7 من مايو/ أيار الجاري وحتى اليوم، تمت ملاحقة "عناصر إرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية يوم 7 مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل (9) عناصر تكفيرية".وتابع البيان أنه في "فجر اليوم الحادي عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية".كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من "اكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الإرتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية"، وأعلن البيان أنه خلال تلك العمليات قتل "ضابط و4 جنود وأصيب جنديين أخرين".وفي وقت سابق، أصدر الجيش المصري، مساء يوم الاثنين الماضي، بيانا أكد فيه "استمرار توجيه الضربات القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري".وقال البيان إن "قوات حرس الحدود تمكنت، على الاتجاه الإستراتيجى الغربى وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحه سيوة، من إحباط عملية تهريب شحنه كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة"، كما نجحت عناصر قوات حرس الحدود في ضبط مليون قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, العالم العربي
مقتل 5 عناصر من الجيش المصري و23 مسلحا خلال عمليات في سيناء
15:21 GMT 11.05.2022 (تم التحديث: 15:31 GMT 11.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، مقتل 5 من عناصرها خلال عمليات عسكرية في سيناء منذ 7 أيار/ مايو الجاري، لافتة أيضا إلى مقتل 23 مسلحا خلال العمليات.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، قال فيه إنه خلال جهود وتنسيق بين قوات إنفاذ القانون خلال المدة من 7 من مايو/ أيار الجاري وحتى اليوم، تمت ملاحقة "عناصر إرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، حيث قامت القوات الجوية يوم 7 مايو بتنفيذ ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها الإجرامية نتج عنها مقتل (9) عناصر تكفيرية".
وتابع البيان أنه في "فجر اليوم الحادي عشر من مايو واصلت قواتنا الجوية تنفيذ ضرباتها المركزة مما أسفر عن تدمير عربة ومقتل 7 عناصر تكفيرية".
كما تمكنت قوات إنفاذ القانون صباح اليوم من "اكتشاف تحرك عدد من العناصر الإرهابية بمحيط أحد الإرتكازات الأمنية وتم التعامل معها مما أدى إلى مقتل 7 عناصر تكفيرية"، وأعلن البيان أنه خلال تلك العمليات قتل "ضابط و4 جنود وأصيب جنديين أخرين".
وفي وقت سابق، أصدر الجيش المصري
، مساء يوم الاثنين الماضي، بيانا أكد فيه "استمرار توجيه الضربات القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري".
وقال البيان إن "قوات حرس الحدود تمكنت، على الاتجاه الإستراتيجى الغربى وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحه سيوة، من إحباط عملية تهريب شحنه كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة"، كما نجحت عناصر قوات حرس الحدود في ضبط مليون قرص مخدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين.