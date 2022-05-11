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https://arabic.sputniknews.com/20220511/نائب-في-البرلمان-الألماني-أزمة-عالمية-في-الأفق-بسبب-تعطل-إمدادات-الحبوب-1062082108.html
نائب في البرلمان الألماني: أزمة عالمية في الأفق بسبب تعطل إمدادات الحبوب
نائب في البرلمان الألماني: أزمة عالمية في الأفق بسبب تعطل إمدادات الحبوب
أعلن نائب في البرلمان الألماني "البوندستاغ" أن بطء وانخفاض لوجيستيات إمدادات الحبوب الغذائية من أوكرانيا قد يؤدي إلى مجاعة وأزمة عالمية. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T05:59+0000
2022-05-11T05:59+0000
العالم
اقتصاد
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وقال نائب البوندستاغ، يوغين شميدت، خلال مقابلة مع قناة "REN TV": "بالطبع سيؤثر الانخفاض في عمليات التسليم من أراضي أوكرانيا أولاً على أسعار الحبوب وثانيًا سيظهر في البلدان المستوردة".وأضاف: "هذا الأمر الذي يهدد بالمجاعة، أي أنه في العام المقبل يمكننا نتوقع اضطرابات عالمية تصل إلى حد الصراعات".وذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في وقت سابق عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية. وبحسب المنظمة، ارتفعت الأسعار بنسبة 12.6% ووصلت إلى مستوى قياسي منذ عام 1990 على الأقل. وتعزى هذه القفزة إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والحبوب واللحوم والسكر ومنتجات الألبان.
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العالم, اقتصاد

نائب في البرلمان الألماني: أزمة عالمية في الأفق بسبب تعطل إمدادات الحبوب

05:59 GMT 11.05.2022
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIAحقول القمح في الحسكة، سوريا
حقول القمح في الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
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أعلن نائب في البرلمان الألماني "البوندستاغ" أن بطء وانخفاض لوجيستيات إمدادات الحبوب الغذائية من أوكرانيا قد يؤدي إلى مجاعة وأزمة عالمية.
وقال نائب البوندستاغ، يوغين شميدت، خلال مقابلة مع قناة "REN TV": "بالطبع سيؤثر الانخفاض في عمليات التسليم من أراضي أوكرانيا أولاً على أسعار الحبوب وثانيًا سيظهر في البلدان المستوردة".
وأضاف: "هذا الأمر الذي يهدد بالمجاعة، أي أنه في العام المقبل يمكننا نتوقع اضطرابات عالمية تصل إلى حد الصراعات".
وذكرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في وقت سابق عن ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية.
وبحسب المنظمة، ارتفعت الأسعار بنسبة 12.6% ووصلت إلى مستوى قياسي منذ عام 1990 على الأقل. وتعزى هذه القفزة إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية والحبوب واللحوم والسكر ومنتجات الألبان.
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