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وزير الخارجية التركي: نواجه بحزم كافة التنظيمات الإرهابية
وزير الخارجية التركي: نواجه بحزم كافة التنظيمات الإرهابية
أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تتصدى بحزم لجميع التنظيمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم "داعش" الإرهابي. 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T14:26+0000
2022-05-11T14:26+0000
أخبار تركيا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي
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جاء ذلك في تغريدة له، اليوم الأربعاء، بحسابه على "تويتر".ولفت وزير الخارجية إلى مشاركته باجتماع للتحالف الدولي الذي تتولى الولايات المتحدة قيادته ضد تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول أخرى).وأوضح تشاوش أوغلو أنه أشار خلال الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها بلاده في مكافحة التنظيمات الإرهابية.ويشارك في اجتماع التحالف الدولي 76 دولة، منها تركيا، كما يشارك أيضا ممثلو عدة منظمات دولية، أبرزها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمنظمة الدولية للشرطة القضائية "الإنتربول" وحلف الشمال الأطلسي "الناتو" ومجموعة دول الساحل والصحراء.يذكر أن التحالف الدولي لمكافحة "داعش" كان قد أسس في سبتمبر/ أيلول 2014، بهدف القضاء على التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.
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أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي

وزير الخارجية التركي: نواجه بحزم كافة التنظيمات الإرهابية

14:26 GMT 11.05.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
© Sputnik . POOL
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أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تتصدى بحزم لجميع التنظيمات الإرهابية بما في ذلك تنظيم "داعش" الإرهابي.
جاء ذلك في تغريدة له، اليوم الأربعاء، بحسابه على "تويتر".
ولفت وزير الخارجية إلى مشاركته باجتماع للتحالف الدولي الذي تتولى الولايات المتحدة قيادته ضد تنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول أخرى).
وأوضح تشاوش أوغلو أنه أشار خلال الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها بلاده في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
ويشارك في اجتماع التحالف الدولي 76 دولة، منها تركيا، كما يشارك أيضا ممثلو عدة منظمات دولية، أبرزها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمنظمة الدولية للشرطة القضائية "الإنتربول" وحلف الشمال الأطلسي "الناتو" ومجموعة دول الساحل والصحراء.
يذكر أن التحالف الدولي لمكافحة "داعش" كان قد أسس في سبتمبر/ أيلول 2014، بهدف القضاء على التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.
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