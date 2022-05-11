https://arabic.sputniknews.com/20220511/وزير-الخارجية-السعودي-تهديدات-داعش-قائمة-في-أفريقيا-وخراسان-وندعو-لمعالجة-الأوضاع-في-المخيمات--1062106300.html
وزير الخارجية السعودي: تهديدات "داعش" قائمة في أفريقيا وخراسان... وندعو لمعالجة الأوضاع في المخيمات
وزير الخارجية السعودي: تهديدات "داعش" قائمة في أفريقيا وخراسان... وندعو لمعالجة الأوضاع في المخيمات
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده تقدر الدور الذي يقوم به التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم). 11.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-11T13:48+0000
2022-05-11T13:48+0000
2022-05-11T13:48+0000
العالم العربي
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1048326775_0:152:3103:1897_1920x0_80_0_0_987893613ca81188f7b7f0d6226a69da.jpg
وأضاف بن فرحان خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" المنعقد في مراكش، أن تهديد التنظيم ما يزال قائما، الأمر الذي يتطلب التنسيق والتعاون وإيجاد حل للمخيمات التي تتواجد فيها عوائل التنظيم، ومحاكمة من تورط فيهم في عمليات إرهابية.وأشاد بن فرحان بالجهود التي يقوم بها العراق في إطار مكافحة الإرهاب والعمل مع التحالف الدولي لمواجهة "داعش". داعيا لضرورة تكثيف الجهود والعمل في إطار مواجهة التنظيم في أفريقيا وكذلك "داعش خراسان"، لما يمثله من تهديدات للمنطقة.وأكد استمرار دعم المملكة العربية السعودية لدول التحالف في إطار عملية مواجهة التنظيم والإرهاب في جميع المناطق التي يتواجد فيها.وانطلقت، اليوم الأربعاء، أشغال الاجتماع الدولي ضد "داعش" بمدينة مراكش، بحضور العديد من وزراء الخارجية والمنظمات الدولية في المؤتمر الذي يسعى إلى تطوير طرق مواجهة التهديدات الإرهابية في الشرق الأوسط ومناطق أخرىوتشارك الاجتماع 15 دولة إفريقية و37 أوروبية و7 آسيوية ودولتين من أمريكا الشمالية و13 عربية، إضافة إلى 2 بصفة مراقب.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0a/1048326775_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_9fc07936abc7380f23a82c893551a88e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
وزير الخارجية السعودي: تهديدات "داعش" قائمة في أفريقيا وخراسان... وندعو لمعالجة الأوضاع في المخيمات
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده تقدر الدور الذي يقوم به التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).
وأضاف بن فرحان خلال كلمته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش" المنعقد في مراكش، أن تهديد التنظيم ما يزال قائما، الأمر الذي يتطلب التنسيق والتعاون وإيجاد حل للمخيمات التي تتواجد فيها عوائل التنظيم، ومحاكمة من تورط فيهم في عمليات إرهابية.
وأشاد بن فرحان بالجهود التي يقوم بها العراق في إطار مكافحة الإرهاب والعمل مع التحالف الدولي لمواجهة "داعش". داعيا لضرورة تكثيف الجهود والعمل في إطار مواجهة التنظيم في أفريقيا وكذلك "داعش خراسان"، لما يمثله من تهديدات للمنطقة.
وأكد استمرار دعم المملكة العربية السعودية لدول التحالف في إطار عملية مواجهة التنظيم والإرهاب في جميع المناطق التي يتواجد فيها.
وانطلقت، اليوم الأربعاء، أشغال الاجتماع الدولي ضد "داعش" بمدينة مراكش، بحضور العديد من وزراء الخارجية والمنظمات الدولية في المؤتمر الذي يسعى إلى تطوير طرق مواجهة التهديدات الإرهابية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى
وتشارك الاجتماع 15 دولة إفريقية و37 أوروبية و7 آسيوية ودولتين من أمريكا الشمالية و13 عربية، إضافة إلى 2 بصفة مراقب.