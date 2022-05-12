https://arabic.sputniknews.com/20220512/إسبانيا-تعلن-فتح-حدودها-البرية-مع-مدينتي-سبتة-ومليلية-في-المغرب--1062151583.html
إسبانيا تعلن فتح حدودها البرية مع مدينتي سبتة ومليلية في المغرب
إسبانيا تعلن فتح حدودها البرية مع مدينتي سبتة ومليلية في المغرب
أعلنت الداخلية الإسبانية أنها ستعيد فتح الحدود البرية مع المغرب، الثلاثاء المقبل، بعد إغلاق دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، والأزمة السياسية التي نشبت... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T14:14+0000
2022-05-12T14:14+0000
2022-05-12T14:14+0000
العالم
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الرباط - سبوتنيك. وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراني مارلاسكا، في بيان اليوم الخميس، إنه "تقرر فتح المعابر الحدودية في مدينتي سبتة ومليلية الثلاثاء 17 أيار/ مايو الجاري".وكان الوزير قد أعلن، أمس الأربعاء، إعادة فتح المعابر الحدودية لمدينتي سبتة ومليلية "في الأيام المقبلة"، بعد أكثر من عامين من إغلاقها بالتزامن مع تفشي وباء كوفيد-19 والأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب.وبحسب ما نقلت صحيفة "هسبريس"، لم تعلن الرباط ومدريد عن تاريخ محدد لفتح المعابر الحدودية في سبتة ومليلية، إذ اكتفى وزير الخارجية الإسباني، خوسي ألباريس، بالتّأكيد أن هناك "رؤية مشتركة وتقدّما في هذا المجال"، بينما تشير مصادر مهنية في سبتة إلى أن "موعد إعلان فتح الحدود تمّ الحسم فيه".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إسبانيا تعلن فتح حدودها البرية مع مدينتي سبتة ومليلية في المغرب
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أعلنت الداخلية الإسبانية أنها ستعيد فتح الحدود البرية مع المغرب، الثلاثاء المقبل، بعد إغلاق دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، والأزمة السياسية التي نشبت مؤخرا بين البلدين.
الرباط - سبوتنيك. وقال وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراني مارلاسكا، في بيان اليوم الخميس، إنه "تقرر فتح المعابر الحدودية في مدينتي سبتة ومليلية الثلاثاء 17 أيار/ مايو الجاري".
وكان الوزير قد أعلن، أمس الأربعاء، إعادة فتح المعابر الحدودية
لمدينتي سبتة ومليلية "في الأيام المقبلة"، بعد أكثر من عامين من إغلاقها بالتزامن مع تفشي وباء كوفيد-19 والأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب.
وبحسب ما نقلت صحيفة "هسبريس"، لم تعلن الرباط ومدريد عن تاريخ محدد لفتح المعابر الحدودية في سبتة ومليلية، إذ اكتفى وزير الخارجية الإسباني، خوسي ألباريس، بالتّأكيد أن هناك "رؤية مشتركة وتقدّما في هذا المجال"، بينما تشير مصادر مهنية
في سبتة إلى أن "موعد إعلان فتح الحدود تمّ الحسم فيه".