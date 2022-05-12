https://arabic.sputniknews.com/20220512/إصابة-أكثر-من-40-شخصا-أثناء-انزلاق-طائرة-ركاب-قبالة-المدرج-في-مطار-تشونغتشينغ-الصيني-1062126273.html

إصابة أكثر من 40 شخصا أثناء انزلاق طائرة ركاب قبالة المدرج في مطار تشونغتشينغ الصيني

إصابة أكثر من 40 شخصا أثناء انزلاق طائرة ركاب قبالة المدرج في مطار تشونغتشينغ الصيني

أصيب أكثر من 40 أشخاصا، صباح اليوم الخميس، عندما انزلقت طائرة الخطوط الجوية التبتية على المدرج في تشونغتشينغ الصينية، والتي كان على متنها 122 شخصا. 12.05.2022, سبوتنيك عربي

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الصين

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بكين - سبوتنيك. وقال مطار تشونغتشينغ جيانغبي الدولي الصيني في بيان: "انزلقت الطائرة، التي كانت تقوم برحلة TV9833 من تشونغتشينغ إلى نينغشي، من المدرج في مطار تشونغتشينغ جيانغبي الدولي."وأضاف البيان إن "الجزء الأمامي من جسم الطائرة اشتعلت فيه النيران على الجانب الأيسر".وتابع البيان: "تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 113 راكبا وأفراد الطاقم التسعة بأمان، وأصيب 40 منهم بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى".

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