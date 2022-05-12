https://arabic.sputniknews.com/20220512/إصابة-أكثر-من-40-شخصا-أثناء-انزلاق-طائرة-ركاب-قبالة-المدرج-في-مطار-تشونغتشينغ-الصيني-1062126273.html
إصابة أكثر من 40 شخصا أثناء انزلاق طائرة ركاب قبالة المدرج في مطار تشونغتشينغ الصيني
إصابة أكثر من 40 شخصا أثناء انزلاق طائرة ركاب قبالة المدرج في مطار تشونغتشينغ الصيني
أصيب أكثر من 40 أشخاصا، صباح اليوم الخميس، عندما انزلقت طائرة الخطوط الجوية التبتية على المدرج في تشونغتشينغ الصينية، والتي كان على متنها 122 شخصا. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T04:12+0000
2022-05-12T04:12+0000
2022-05-12T04:12+0000
الصين
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بكين - سبوتنيك. وقال مطار تشونغتشينغ جيانغبي الدولي الصيني في بيان: "انزلقت الطائرة، التي كانت تقوم برحلة TV9833 من تشونغتشينغ إلى نينغشي، من المدرج في مطار تشونغتشينغ جيانغبي الدولي."وأضاف البيان إن "الجزء الأمامي من جسم الطائرة اشتعلت فيه النيران على الجانب الأيسر".وتابع البيان: "تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 113 راكبا وأفراد الطاقم التسعة بأمان، وأصيب 40 منهم بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى".
https://arabic.sputniknews.com/20220509/بعد-13-سنة-محاكمة-الخطوط-اليمنية-بسبب-تحطم-طائرة-مات-جميع-ركابها-إلا-واحدة-1062020898.html
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الصين
إصابة أكثر من 40 شخصا أثناء انزلاق طائرة ركاب قبالة المدرج في مطار تشونغتشينغ الصيني
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أصيب أكثر من 40 أشخاصا، صباح اليوم الخميس، عندما انزلقت طائرة الخطوط الجوية التبتية على المدرج في تشونغتشينغ الصينية، والتي كان على متنها 122 شخصا.
بكين - سبوتنيك
. وقال مطار تشونغتشينغ جيانغبي الدولي الصيني في بيان: "انزلقت الطائرة، التي كانت تقوم برحلة TV9833 من تشونغتشينغ إلى نينغشي، من المدرج في مطار تشونغتشينغ جيانغبي الدولي."
وأضاف البيان إن "الجزء الأمامي من جسم الطائرة اشتعلت فيه النيران على الجانب الأيسر".
وتابع البيان: "تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 113 راكبا وأفراد الطاقم التسعة بأمان، وأصيب 40 منهم بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى".