https://arabic.sputniknews.com/20220512/الخارجية-الفرنسية-القمة-الأوروبية-المقبلة-ستبحث-طلب-كييف-الانضمام-إلى-الاتحاد-الأوروبي-1062147113.html
الخارجية الفرنسية: القمة الأوروبية المقبلة ستبحث طلب كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
الخارجية الفرنسية: القمة الأوروبية المقبلة ستبحث طلب كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستتم مناقشته خلال القمة الأوروبية المقبلة المقررة في حزيران/يونيو... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:46+0000
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باريس- سبوتنيك. وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية خلال إفادة صحفية: "طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يتم النظر فيه حاليا من قبل المفوضية الأوروبية، ستتم مناقشته على مستوى رؤساء الدول والحكومات في المجلس الأوروبي في حزيران/يونيو".وأطلق الاتحاد الأوروبي، يوم 7 آذار/مارس، إجراءً مكتوبًا فيما يتعلق بطلب أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا لقبولهم في المنظمة.وكتبت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، عبر موقعها على "تويتر": "بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءً مكتوبًا لإعداد ردود المفوضية الأوروبية على طلبات أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، والتي تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".ووفقًا للخبراء، يجب على المفوضية الأوروبية إبداء رأي رسمي حول هذه النداءات، ثم يتعين على الدول الـ 27 الاتفاق على ما إذا كانت توافق على منح أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وضع المرشح اللازم لبدء مفاوضات مطولة وصعبة".
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية الفرنسية: القمة الأوروبية المقبلة ستبحث طلب كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستتم مناقشته خلال القمة الأوروبية المقبلة المقررة في حزيران/يونيو المقبل.
باريس- سبوتنيك. وقال متحدث باسم الخارجية الفرنسية خلال إفادة صحفية: "طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يتم النظر فيه حاليا من قبل المفوضية الأوروبية، ستتم مناقشته على مستوى رؤساء الدول والحكومات في المجلس الأوروبي في حزيران/يونيو".
وأطلق الاتحاد الأوروبي
، يوم 7 آذار/مارس، إجراءً مكتوبًا فيما يتعلق بطلب أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا لقبولهم في المنظمة.
وكتبت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي، عبر موقعها على "تويتر": "بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءً مكتوبًا لإعداد ردود المفوضية الأوروبية على طلبات أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا، والتي تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
ووفقًا للخبراء، يجب على المفوضية الأوروبية إبداء رأي رسمي حول هذه النداءات، ثم يتعين على الدول الـ 27 الاتفاق على ما إذا كانت توافق على منح أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وضع المرشح اللازم لبدء مفاوضات مطولة وصعبة".