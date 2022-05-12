https://arabic.sputniknews.com/20220512/الدفاع-الروسية-تحصي-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-العملية-العسكرية-الخاصة-1062160077.html
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية في العملية العسكرية الخاصة
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية في العملية العسكرية الخاصة
أحصت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيانها المسائي خسائر القوات الأوكرانية في للعملية العسكرية الروسية الخاصة لليوم الخميس. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T17:25+0000
2022-05-12T17:25+0000
2022-05-12T17:25+0000
رصد عسكري
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061834990_0:45:3483:2004_1920x0_80_0_0_226c6fee4030ec0d2f583d77403e7348.jpg
وأعلن بيان الدفاع الآتي: "الصواريخ المحمولة جوا العالية الدقة للقوات الجوية الروسية أصابت أربعة مواقع قيادة و34 نقطة تمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة في منطقة نوفغورود- سيفيرسكي فب منطقة تشيرنيهيف خلال النهار، وقتل أكثر من 320 قوميًا أوكرانيا متطرفا جراء الضربات وتم تعطيل 72 وحدة من المعدات العسكرية".تابع البيان: خلال اليوم، أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الروسية 4 مواقع قيادة، و38 نقطة تمركز القوات والمعدات العسكرية، وأربعة مستودعات للذخيرة في منطقة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى رادار أمريكي الصنع في منطقة خاركوف".وقال البيان المسائي: "تم إسقاط طائرة دون طيار فوق جزيرة زميني وتم اعتراض 3 صواريخ توشكا يو أوكرانية".واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 164 طائرة حربية و125 مروحية، و827 طائرة دون طيار، و304 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و022 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و366 راجمة صواريخ، و1479 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2832 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061834990_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_a11bb3b8b7699c73bc567e5c17ffe819.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, العالم
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية في العملية العسكرية الخاصة
تابعنا عبر
أحصت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيانها المسائي خسائر القوات الأوكرانية في للعملية العسكرية الروسية الخاصة لليوم الخميس.
وأعلن بيان الدفاع الآتي: "الصواريخ المحمولة جوا العالية الدقة للقوات الجوية الروسية أصابت أربعة مواقع قيادة و34 نقطة تمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة في منطقة نوفغورود- سيفيرسكي فب منطقة تشيرنيهيف خلال النهار، وقتل أكثر من 320 قوميًا أوكرانيا متطرفا جراء الضربات وتم تعطيل 72 وحدة من المعدات العسكرية".
تابع البيان: خلال اليوم، أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الروسية 4 مواقع قيادة، و38 نقطة تمركز القوات والمعدات العسكرية، وأربعة مستودعات للذخيرة في منطقة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى رادار أمريكي الصنع في منطقة خاركوف".
وقال البيان المسائي: "تم إسقاط طائرة دون طيار فوق جزيرة زميني وتم اعتراض 3 صواريخ توشكا يو أوكرانية".
واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 164 طائرة حربية و125 مروحية، و827 طائرة دون طيار، و304 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و022 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و366 راجمة صواريخ، و1479 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2832 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".