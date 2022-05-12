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الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية في العملية العسكرية الخاصة
الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية في العملية العسكرية الخاصة
أحصت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيانها المسائي خسائر القوات الأوكرانية في للعملية العسكرية الروسية الخاصة لليوم الخميس. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T17:25+0000
2022-05-12T17:25+0000
رصد عسكري
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وأعلن بيان الدفاع الآتي: "الصواريخ المحمولة جوا العالية الدقة للقوات الجوية الروسية أصابت أربعة مواقع قيادة و34 نقطة تمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة في منطقة نوفغورود- سيفيرسكي فب منطقة تشيرنيهيف خلال النهار، وقتل أكثر من 320 قوميًا أوكرانيا متطرفا جراء الضربات وتم تعطيل 72 وحدة من المعدات العسكرية".تابع البيان: خلال اليوم، أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الروسية 4 مواقع قيادة، و38 نقطة تمركز القوات والمعدات العسكرية، وأربعة مستودعات للذخيرة في منطقة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى رادار أمريكي الصنع في منطقة خاركوف".وقال البيان المسائي: "تم إسقاط طائرة دون طيار فوق جزيرة زميني وتم اعتراض 3 صواريخ توشكا يو أوكرانية".واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 164 طائرة حربية و125 مروحية، و827 طائرة دون طيار، و304 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و022 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و366 راجمة صواريخ، و1479 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2832 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
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رصد عسكري, روسيا, العالم

الدفاع الروسية تحصي خسائر القوات الأوكرانية في العملية العسكرية الخاصة

17:25 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمشاة البحرية من القوات المسلحة الروسية بالقرب من مصنع الصلب آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
مشاة البحرية من القوات المسلحة الروسية بالقرب من مصنع الصلب آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
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أحصت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، في بيانها المسائي خسائر القوات الأوكرانية في للعملية العسكرية الروسية الخاصة لليوم الخميس.
وأعلن بيان الدفاع الآتي: "الصواريخ المحمولة جوا العالية الدقة للقوات الجوية الروسية أصابت أربعة مواقع قيادة و34 نقطة تمركز القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودعين للذخيرة في منطقة نوفغورود- سيفيرسكي فب منطقة تشيرنيهيف خلال النهار، وقتل أكثر من 320 قوميًا أوكرانيا متطرفا جراء الضربات وتم تعطيل 72 وحدة من المعدات العسكرية".
تابع البيان: خلال اليوم، أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الروسية 4 مواقع قيادة، و38 نقطة تمركز القوات والمعدات العسكرية، وأربعة مستودعات للذخيرة في منطقة سوليدار في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى رادار أمريكي الصنع في منطقة خاركوف".
وقال البيان المسائي: "تم إسقاط طائرة دون طيار فوق جزيرة زميني وتم اعتراض 3 صواريخ توشكا يو أوكرانية".
واختتم البيان: "في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 164 طائرة حربية و125 مروحية، و827 طائرة دون طيار، و304 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و022 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و366 راجمة صواريخ، و1479 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2832 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
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