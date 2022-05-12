https://arabic.sputniknews.com/20220512/الكرملين-عن-إمكانية-تبادل-أسرى-روس-وعسكريين-أوكران-من-آزوفستال-هذا-سؤال-للجيش-1062133709.html
الكرملين عن إمكانية تبادل "أسرى روس" وعسكريين أوكران من "آزوفستال": هذا سؤال للجيش
الكرملين عن إمكانية تبادل "أسرى روس" وعسكريين أوكران من "آزوفستال": هذا سؤال للجيش
علق الكرملين على مسألة إمكانية تبادل عناصر من الجيش الأوكراني في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول مقابل أسرى حرب روس. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T08:48+0000
2022-05-12T08:48+0000
2022-05-12T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": عندما سئل عما إذا كان يتم النظر في مثل هذا الاقتراح: "هذا سؤال للجيش".وقالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك يوم أمس الأربعاء إن كييف عرضت تبادل الجنود الأوكرانيين الجرحى في مصنع "أزوفستال" في ماريوبول مقابل أسرى حرب روس.في وقت إعلان جمهورية دونيتسك في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك، ولكن في يونيو/حزيران من نفس العام، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة على ماريوبول. في 7 مارس/أذار، بعد 12 يومًا من بدء العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، أعلن نائب قائد كتيبة فوستوك، ألكسندر سيميونوف، أن المدينة قد تم تطويقها، وأن تطهير مناطقها الفردية قد بدأ.في 16 أبريل/نيسان، أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف ، أن أراضي المدينة بأكملها قد تم تطهيرها من الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب والنازيين الجدد من فوج "آزوف". تم حظر بقايا المجموعة الأوكرانية في مصنع"آزوفستال" للمعادن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الكرملين عن إمكانية تبادل "أسرى روس" وعسكريين أوكران من "آزوفستال": هذا سؤال للجيش
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علق الكرملين على مسألة إمكانية تبادل عناصر من الجيش الأوكراني في مصنع "آزوفستال" في ماريوبول مقابل أسرى حرب روس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنيك": عندما سئل عما إذا كان يتم النظر في مثل هذا الاقتراح: "هذا سؤال للجيش".
وقالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشوك يوم أمس الأربعاء إن كييف عرضت تبادل الجنود الأوكرانيين الجرحى في مصنع "أزوفستال" في ماريوبول مقابل أسرى حرب روس.
في وقت إعلان جمهورية دونيتسك في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك، ولكن في يونيو/حزيران من نفس العام، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة على ماريوبول. في 7 مارس/أذار، بعد 12 يومًا من بدء العملية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، أعلن نائب قائد كتيبة فوستوك، ألكسندر سيميونوف، أن المدينة قد تم تطويقها، وأن تطهير مناطقها الفردية قد بدأ.
في 16 أبريل/نيسان، أعلن الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف ، أن أراضي المدينة بأكملها قد تم تطهيرها من الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب والنازيين الجدد من فوج "آزوف". تم حظر بقايا المجموعة الأوكرانية في مصنع"آزوفستال" للمعادن.