https://arabic.sputniknews.com/20220512/الكرملين-قادة-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-يجتمعون-يوم-16-مايو-1062145127.html
الكرملين: قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي يجتمعون في موسكو يوم 16 مايو
الكرملين: قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي يجتمعون في موسكو يوم 16 مايو
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، أنه في اجتماع 16 مايو/أيار، سيناقش قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التعاون داخل المنظمة والتدابير لتحسين نظام الأمن الجماعي. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T12:16+0000
2022-05-12T12:16+0000
2022-05-12T12:32+0000
روسيا
العالم
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قال البيان: "في 16 مايو، ستستضيف موسكو اجتماعا لزعماء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ، في موعد يتزامن مع الذكرى الثلاثين لمعاهدة الأمن الجماعي والذكرى العشرين للمنظمة".وأضاف: "من المقرر مناقشة أمور رئيسية منها قضايا التعاون داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والمشاكل الدولية والإقليمية الحالية، فضلاً عن التدابير المتعلقة بمواصلة تحسين نظام الأمن الجماعي". بالإضافة إلى ذلك، وفقا للبيان، وبعد نتائج الاجتماع، من المقرر التوقيع على بيان مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فيما يتعلق بالذكرى السنوية.تم التوقيع على معاهدة الأمن الجماعي في عام 1992 في طشقند ، وفي عام 2002 تم اتخاذ قرار بإنشاء منظمة مناسبة.تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان. والآن تترأس أرمينيا المنظمة.مجلس الأمن الجماعي هو الهيئة العليا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وتضم رؤساء الدول - أعضاء الجمعية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الكرملين: قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي يجتمعون في موسكو يوم 16 مايو
12:16 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 12:32 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية للكرملين، أنه في اجتماع 16 مايو/أيار، سيناقش قادة منظمة معاهدة الأمن الجماعي التعاون داخل المنظمة والتدابير لتحسين نظام الأمن الجماعي.
قال البيان: "في 16 مايو، ستستضيف موسكو اجتماعا لزعماء الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ، في موعد يتزامن مع الذكرى الثلاثين لمعاهدة الأمن الجماعي والذكرى العشرين للمنظمة".
وأضاف: "من المقرر مناقشة أمور رئيسية منها قضايا التعاون داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والمشاكل الدولية والإقليمية الحالية، فضلاً عن التدابير المتعلقة بمواصلة تحسين نظام الأمن الجماعي".
بالإضافة إلى ذلك، وفقا للبيان، وبعد نتائج الاجتماع، من المقرر التوقيع على بيان مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فيما يتعلق بالذكرى السنوية.
تم التوقيع على معاهدة الأمن الجماعي في عام 1992 في طشقند ، وفي عام 2002 تم اتخاذ قرار بإنشاء منظمة مناسبة.
تضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان. والآن تترأس أرمينيا المنظمة.
مجلس الأمن الجماعي هو الهيئة العليا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وتضم رؤساء الدول - أعضاء الجمعية.