https://arabic.sputniknews.com/20220512/بلومبرغ-الروبل-أفضل-عملة-عالمية-لهذا-العام-1062134863.html
بلومبرغ: الروبل أفضل عملة عالمية لهذا العام
بلومبرغ: الروبل أفضل عملة عالمية لهذا العام
أشار تقرير إعلامي إلى أن الروبل الروسي أصبح أفضل عملة عالمية منذ بداية العام، متقدما على الريال البرازيلي. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:16+0000
2022-05-12T09:16+0000
2022-05-12T09:16+0000
اقتصاد
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وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اليوم الخميس فقد تقدم الروبل على العملة البرازيلية، وجاء في التقرير"ضوابط رأس المال التي فرضتها روسيا حولت الروبل إلى أفضل عملة في العالم هذا العام. منذ بداية هذه الفترة، ارتفعت قيمة الروبل 11% مقابل الدولار، وهي أعلى من 9% التي حققها الريال البرازيلي. وهكذا أصبح الروبل الرائد بين 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ".وأشار التقرير إلى أن تعزيز قيمة الروبل على خلفية العملية العسكرية الخاصة أمر جدير بالملاحظة، حيث أن عددا من الدول الأخرى التي حاولت أيضا السيطرة على حركة رأس المال فشلت في تحقيق نتيجة مماثلة. وقال الموقع "لا تزال الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني يكافحان للتعافي من سقوطهما".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
بلومبرغ: الروبل أفضل عملة عالمية لهذا العام
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أشار تقرير إعلامي إلى أن الروبل الروسي أصبح أفضل عملة عالمية منذ بداية العام، متقدما على الريال البرازيلي.
وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اليوم الخميس فقد تقدم الروبل
على العملة البرازيلية، وجاء في التقرير"ضوابط رأس المال التي فرضتها روسيا حولت الروبل إلى أفضل عملة في العالم هذا العام. منذ بداية هذه الفترة، ارتفعت قيمة الروبل 11% مقابل الدولار، وهي أعلى من 9% التي حققها الريال البرازيلي. وهكذا أصبح الروبل الرائد بين 31 عملة رئيسية تتبعها بلومبرغ".
وأشار الموقع إلى أن تعزيز العملة الوطنية الروسية أصبح ممكنا بفضل سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، حيث فرضت روسيا ضوابط على رأس المال، وأجبرت المصدرين على بيع العملات الأجنبية وتحويل مدفوعات صادرات الغاز إلى الدول غير الصديقة إلى الروبل.
وأشار التقرير إلى أن تعزيز قيمة الروبل
على خلفية العملية العسكرية الخاصة أمر جدير بالملاحظة، حيث أن عددا من الدول الأخرى التي حاولت أيضا السيطرة على حركة رأس المال فشلت في تحقيق نتيجة مماثلة. وقال الموقع "لا تزال الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني يكافحان للتعافي من سقوطهما".