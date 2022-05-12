https://arabic.sputniknews.com/20220512/خبير-عسكريالغرب-هو-المسؤول-عن-النتائج-التي-وصلت-إليها-الأمور-اليوم--1062136148.html
خبير عسكري:"الغرب هو المسؤول عن النتائج التي وصلت إليها الأمور اليوم"
خبير عسكري:"الغرب هو المسؤول عن النتائج التي وصلت إليها الأمور اليوم"
نناقش الحلقة: الكشف عن وثائق سرية تؤكد تزويد السويد لأوكرانيا بأسلحة محرَّمة دوليًا، مجلس النواب الأمريكي يقر 40 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا، صحيفة أمريكية... 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:42+0000
2022-05-12T09:42+0000
2022-05-12T09:42+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري:"الغرب هو المسؤول عن النتائج التي وصلت إليها الأمور اليوم"
خبير عسكري:"الغرب هو المسؤول عن النتائج التي وصلت إليها الأمور اليوم"
أكدت صحيفة أمريكية بمقال لها كتبه الكاتب أندرو داي، أن تجاهل واشنطن مخاوف موسكو تجاه توسع الناتو أدى للوضع الحالي في أوكرانيا. بيّن المقال أن روسيا لطالما طالبت الغرب ودول الناتو بالحصول على ضمانات أمنية ولكن دون جدوى، لذلك فإن حدوث العملية العسكرية في أوكرانيا كان طبيعيا بالنسبة لروسيا والتي تحاول الحفاظ على أمنها القومي.عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري، العميد أمين حطيط لـ "شؤون عسكرية":أما فيما يخص الوضع الحالي في أوكرانيا فقد أكد حطيط أن:التفاصيل في الملف الصوتي…
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2022
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محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري:"الغرب هو المسؤول عن النتائج التي وصلت إليها الأمور اليوم"
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نناقش الحلقة: الكشف عن وثائق سرية تؤكد تزويد السويد لأوكرانيا بأسلحة محرَّمة دوليًا، مجلس النواب الأمريكي يقر 40 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا، صحيفة أمريكية: تجاهل واشنطن مخاوف موسكو أدى للوضع الحالي في أوكرانيا، العراق يتعاقد مع واشنطن وباريس على أسلحة متطورة، حديث الميدان العسكري بحسب وزارة الدفاع الروسية.
أكدت صحيفة أمريكية بمقال لها كتبه الكاتب أندرو داي، أن تجاهل واشنطن مخاوف موسكو تجاه توسع الناتو أدى للوضع الحالي في أوكرانيا. بيّن المقال أن روسيا لطالما طالبت الغرب ودول الناتو بالحصول على ضمانات أمنية ولكن دون جدوى، لذلك فإن حدوث العملية العسكرية في أوكرانيا كان طبيعيا بالنسبة لروسيا والتي تحاول الحفاظ على أمنها القومي.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري، العميد أمين حطيط لـ "شؤون عسكرية
":
إن "الغرب لم يتجاهل المخاوف الروسية فقط، بل تعمَّد ذلك وإنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة كان واضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو يسعون إلى جر موسكو بحرب استنزاف طويلة للقضاء على القوة العسكرية الروسية والتي تعتير عائقا كبيرا بالنسبة لواشنطن والتي بدورها ترى أن موسكو تشكل حجر عثرة أمام ترميم بنية النظام العالمي الأحادي القطبية".
أما فيما يخص الوضع الحالي في أوكرانيا فقد أكد حطيط أن:
"الغرب هو المسؤول الحقيقي والفعلي عن النتائج التي آلت إليها الأمور في أوكرانيا، بينما روسيا لم يكن لديها خيار آخر بين الاستسلام للمخاطر والحرب الوقائية للدفاع عن النفس".
التفاصيل في الملف الصوتي…