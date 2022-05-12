https://arabic.sputniknews.com/20220512/رئيس-لوغانسك-قرار-الانضمام-إلى-روسيا-عائد-لشعب-الجمهورية-1062134569.html
رئيس لوغانسك: قرار الانضمام إلى روسيا عائد لشعب الجمهورية
رئيس لوغانسك: قرار الانضمام إلى روسيا عائد لشعب الجمهورية
قال رئيس الجمهورية، ليونيد باسيتشنيك، إن قرار اختيار ما إذا ستصبح جمهورية لوغانسك الشعبية جزءا من رسيا أو البقاء دولة ذات سيادة سيتخذه شعبها. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T09:03+0000
2022-05-12T09:03+0000
2022-05-12T09:04+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وأجاب باسيتشنيك على سؤال حول هذا للصحفيين: "سنقرر هذا معًا، وسنقرر مع الناس. على الرغم من أننا، بشكل عام، أظهرنا واعتمدنا قرارنا مرة أخرى في مايو/أيار 2014".اليوم الخميس، قال باسيتشنيك في خطاب بمناسبة يوم الجمهورية، إن قرار إعلان لوغانسك قبل ثماني سنوات كان مدعومًا من الأغلبية المطلقة من المواطنين، باختيار المسار الصحيح الوحيد - الاندماج مع روسيا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 من شباط/فبراير، اعتراف روسيا رسمياً باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.كما وقع الرئيس بوتين مع رئيسي جمهوريتي دونيتسك دينيس بوشيلين ولوغانسك، ودينيس باسيتشنيك، على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، من جهةٍ أخرى.
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
رئيس لوغانسك: قرار الانضمام إلى روسيا عائد لشعب الجمهورية
09:03 GMT 12.05.2022 (تم التحديث: 09:04 GMT 12.05.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الجمهورية، ليونيد باسيتشنيك، إن قرار اختيار ما إذا ستصبح جمهورية لوغانسك الشعبية جزءا من رسيا أو البقاء دولة ذات سيادة سيتخذه شعبها.
وأجاب باسيتشنيك على سؤال حول هذا للصحفيين: "سنقرر هذا معًا، وسنقرر مع الناس. على الرغم من أننا، بشكل عام، أظهرنا واعتمدنا قرارنا مرة أخرى في مايو/أيار 2014".
اليوم الخميس، قال باسيتشنيك في خطاب بمناسبة يوم الجمهورية، إن قرار إعلان لوغانسك قبل ثماني سنوات كان مدعومًا من الأغلبية المطلقة من المواطنين، باختيار المسار الصحيح الوحيد - الاندماج مع روسيا.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 21 من شباط/فبراير، اعتراف روسيا رسمياً باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
كما وقع الرئيس بوتين مع رئيسي جمهوريتي دونيتسك دينيس بوشيلين ولوغانسك، ودينيس باسيتشنيك، على اتفاقين منفصلين حول الصداقة والتعاون والمساعدة بين روسيا من جهة، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، من جهةٍ أخرى.