https://arabic.sputniknews.com/20220512/قبرص-تؤكد-دعمها-مخطط-الحكم-الذاتي-للصحراء-الغربية-1062132300.html
قبرص تؤكد دعمها مخطط الحكم الذاتي للصحراء الغربية
قبرص تؤكد دعمها مخطط الحكم الذاتي للصحراء الغربية
أكد وزير الشؤون الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليدس، يوم أمس الأربعاء أن بلاده تدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T08:19+0000
2022-05-12T08:19+0000
2022-05-12T08:19+0000
قبرص
العالم
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وقال خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش": "إن بلادنا تدعم مبدأ احترام الوحدة الترابية للدول وقرارات مجلس الأمن الدولي"، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.وأضاف بوريطة أن موقف قبرص هذا يأتي لتعزيز الدينامية المسجلة على المستويين الأوروبي والدولي لصالح الحل، الذي اقترحته المملكة المغربية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قبرص, العالم
قبرص تؤكد دعمها مخطط الحكم الذاتي للصحراء الغربية
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أكد وزير الشؤون الخارجية القبرصي، يوانيس كاسوليدس، يوم أمس الأربعاء أن بلاده تدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء.
وقال خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد "داعش": "إن بلادنا تدعم مبدأ احترام الوحدة الترابية للدول وقرارات مجلس الأمن الدولي
"، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة بالخارج بدوره "إننا سنعمل معا اليوم على وضع خارطة طريق للتعاون الثنائي في جميع المجالات".
وأضاف بوريطة أن موقف قبرص هذا يأتي لتعزيز الدينامية المسجلة على المستويين الأوروبي والدولي لصالح الحل، الذي اقترحته المملكة المغربية.