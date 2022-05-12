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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/متطوعون-من-روسيا-يشرحون-لماذا-يذهبون-إلى-دونباس-1062127093.html
متطوعون من روسيا يشرحون لماذا يذهبون إلى دونباس
متطوعون من روسيا يشرحون لماذا يذهبون إلى دونباس
أعلن رمضان قاديروف، رئيس الشيشان، أحد الأقاليم القوقازية الروسية، عن ذهاب مجموعة جديدة من المتطوعين إلى دونباس. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T05:37+0000
2022-05-12T05:37+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال متطوع يدعى أندريه من ريف موسكو إنه يرى أن من الضروري أن يكافح الرجس والفاشية اللاإنسانية.وقال متطوع آخر من موسكو إنه يذهب إلى دونباس من أجل أداء واجب الرجل ودعم الإخوة.وأوضح قاديروف أن الراغبين في الدفاع عن مصالح الوطن في أوكرانيا يأتون من مختلف أنحاء وطننا المترامي الأطراف.واضطرت روسيا في نهاية فبراير/شباط الماضي إلى بدء العملية العسكرية الخاصة في أراضي جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة لحماية الناس من هجمات تشنها قوات نظام الحكم في أوكرانيا منذ عام 2014. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية تحرير منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، من قوات نظام كييف.
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روسيا

متطوعون من روسيا يشرحون لماذا يذهبون إلى دونباس

05:37 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Алексей Куденко / الذهاب إلى بنك الصورعسكري روسي في مدينة ماريوبول
عسكري روسي في مدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Алексей Куденко
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أعلن رمضان قاديروف، رئيس الشيشان، أحد الأقاليم القوقازية الروسية، عن ذهاب مجموعة جديدة من المتطوعين إلى دونباس.
وقال متطوع يدعى أندريه من ريف موسكو إنه يرى أن من الضروري أن يكافح الرجس والفاشية اللاإنسانية.
وقال متطوع آخر من موسكو إنه يذهب إلى دونباس من أجل أداء واجب الرجل ودعم الإخوة.
وأوضح قاديروف أن الراغبين في الدفاع عن مصالح الوطن في أوكرانيا يأتون من مختلف أنحاء وطننا المترامي الأطراف.
واضطرت روسيا في نهاية فبراير/شباط الماضي إلى بدء العملية العسكرية الخاصة في أراضي جمهورية أوكرانيا السوفيتية السابقة لحماية الناس من هجمات تشنها قوات نظام الحكم في أوكرانيا منذ عام 2014. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية تحرير منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، من قوات نظام كييف.
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