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https://arabic.sputniknews.com/20220512/-ألمانيا-الشركات-التابعة-لشركة-غازبروم-تتوقف-عن-تلقي-الغاز-من-روسيا-1062140570.html
ألمانيا.. الشركات التابعة لشركة "غازبروم" تتوقف عن تلقي الغاز من روسيا
ألمانيا.. الشركات التابعة لشركة "غازبروم" تتوقف عن تلقي الغاز من روسيا
قال وزير الاقتصاد روبرت خابك، متحدثا في البوندستاغ، إن الشركات التابعة لـ"غازبروم" في ألمانيا توقفت عن تلقي الغاز من روسيا. 12.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-12T11:19+0000
2022-05-12T11:19+0000
العالم
روسيا
اقتصاد
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وأشار إلى أن الحكومة الروسية صادقت مساء اليوم السابق على قائمة الشركات الأوروبية الخاضعة لعقوبات مضادة.وقال خابك: "في ألمانيا، تأثرت شركة غازبروم والشركات التابعة لها. وهذا يعني أن العديد من الشركات التابعة لا تتلقى الغاز من روسيا. لكن السوق يقدم بدائل، يستبدلون الغاز الموجود في السوق بغاز آخر. نحن نراقب الوضع عن كثب ومستعدون لذلك".وخلص خبيك إلى القول: "ممكن تعويض سوق الغاز ببدائل عن الغاز الروسي".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تدرس دول الاتحاد الأوروبي، سبل تحقيق استقلالية أكبر عن النفط والغاز الروسي.ويذكر أن دول الاتحاد الأوروبي تحصل على حوالي 40 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه من روسيا، وكذلك حوالي 25 بالمئة من نفطها.ويرى محللو الطاقة أن الغاز الطبيعي الروسي سيكون أصعب ما يمكن الاستغناء عنه، لأن معظمه يأتي عبر خط أنابيب من روسيا، مشيرين إلى أن إمدادات الغاز المسال، التي يمكن طلبها عن طريق السفن، محدودة وسط الطلب القوي عليها في جميع أنحاء العالم.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" ستدخل حيز التنفيذ، في الأول من نيسان/أبريل 2022، ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.
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العالم, روسيا, اقتصاد

ألمانيا.. الشركات التابعة لشركة "غازبروم" تتوقف عن تلقي الغاز من روسيا

11:19 GMT 12.05.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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قال وزير الاقتصاد روبرت خابك، متحدثا في البوندستاغ، إن الشركات التابعة لـ"غازبروم" في ألمانيا توقفت عن تلقي الغاز من روسيا.
وأشار إلى أن الحكومة الروسية صادقت مساء اليوم السابق على قائمة الشركات الأوروبية الخاضعة لعقوبات مضادة.
وقال خابك: "في ألمانيا، تأثرت شركة غازبروم والشركات التابعة لها. وهذا يعني أن العديد من الشركات التابعة لا تتلقى الغاز من روسيا. لكن السوق يقدم بدائل، يستبدلون الغاز الموجود في السوق بغاز آخر. نحن نراقب الوضع عن كثب ومستعدون لذلك".
وخلص خبيك إلى القول: "ممكن تعويض سوق الغاز ببدائل عن الغاز الروسي".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" تقضي بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي؛ ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تدرس دول الاتحاد الأوروبي، سبل تحقيق استقلالية أكبر عن النفط والغاز الروسي.

ويذكر أن دول الاتحاد الأوروبي تحصل على حوالي 40 بالمئة من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه من روسيا، وكذلك حوالي 25 بالمئة من نفطها.

ويرى محللو الطاقة أن الغاز الطبيعي الروسي سيكون أصعب ما يمكن الاستغناء عنه، لأن معظمه يأتي عبر خط أنابيب من روسيا، مشيرين إلى أن إمدادات الغاز المسال، التي يمكن طلبها عن طريق السفن، محدودة وسط الطلب القوي عليها في جميع أنحاء العالم.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، خلال اجتماع حكومي يوم 31 آذار/مارس الماضي، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" ستدخل حيز التنفيذ، في الأول من نيسان/أبريل 2022، ويتوجب على العملاء في هذه الدول فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية.
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