https://arabic.sputniknews.com/20220513/افتتاح-سادس-معبر-حدودي-بين-سوريا-ولبنان-صور-1062176992.html
افتتاح سادس معبر حدودي بين سوريا ولبنان... صور
افتتاح سادس معبر حدودي بين سوريا ولبنان... صور
تم افتتاح مركز هجرة مطربا الحدودي بين سوريا ولبنان في منطقة القصير بريف حمص الغربي بعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة لتقديم الخدمات للقادمين والمغادرين. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:33+0000
2022-05-13T09:33+0000
2022-05-13T09:36+0000
أخبار سوريا اليوم
لبنان
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ويعد المركز الحدودي السادس بين سوريا ولبنان، والرابع بين محافظة حمص والأراضي اللبنانية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, لبنان
افتتاح سادس معبر حدودي بين سوريا ولبنان... صور
09:33 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 09:36 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
تم افتتاح مركز هجرة مطربا الحدودي بين سوريا ولبنان في منطقة القصير بريف حمص الغربي بعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة لتقديم الخدمات للقادمين والمغادرين.
ويعد المركز الحدودي السادس بين سوريا ولبنان، والرابع بين محافظة حمص والأراضي اللبنانية.