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https://arabic.sputniknews.com/20220513/افتتاح-سادس-معبر-حدودي-بين-سوريا-ولبنان-صور-1062176992.html
افتتاح سادس معبر حدودي بين سوريا ولبنان... صور
افتتاح سادس معبر حدودي بين سوريا ولبنان... صور
تم افتتاح مركز هجرة مطربا الحدودي بين سوريا ولبنان في منطقة القصير بريف حمص الغربي بعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة لتقديم الخدمات للقادمين والمغادرين. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:33+0000
2022-05-13T09:36+0000
أخبار سوريا اليوم
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ويعد المركز الحدودي السادس بين سوريا ولبنان، والرابع بين محافظة حمص والأراضي اللبنانية.
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أخبار سوريا اليوم, لبنان

افتتاح سادس معبر حدودي بين سوريا ولبنان... صور

09:33 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 09:36 GMT 13.05.2022)
© Sputnik . Ali Hashemافتتاح سادس معبر حدودي بين سوريا ولبنان
افتتاح سادس معبر حدودي بين سوريا ولبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik . Ali Hashem
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تم افتتاح مركز هجرة مطربا الحدودي بين سوريا ولبنان في منطقة القصير بريف حمص الغربي بعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة لتقديم الخدمات للقادمين والمغادرين.
© Sputnik . Ali Hashemافتتاح سادس معبر حدودي بين سوريا ولبنان
افتتاح سادس معبر حدودي بين سوريا ولبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
افتتاح سادس معبر حدودي بين سوريا ولبنان
© Sputnik . Ali Hashem
ويعد المركز الحدودي السادس بين سوريا ولبنان، والرابع بين محافظة حمص والأراضي اللبنانية.
© Sputnik . Ali Hashemافتتاح سادس معبر حدودي بين سوريا ولبنان
افتتاح سادس معبر حدودي بين سوريا ولبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
افتتاح سادس معبر حدودي بين سوريا ولبنان
© Sputnik . Ali Hashem
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