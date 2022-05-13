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الحوار السياسي في مصر
الحوار السياسي في مصر
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق حوار سياسي مع كل القوى دون استثناء ولا تمييز ورفع مخرجاته إليه شخصيا، وهي الدعوة التي أطلقها خلال رمضان الماضي. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:47+0000
2022-05-13T12:47+0000
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وحضر الحفل عدد من المعارضين من بينهم حمدين صباحي، منافس السيسي في انتخابات الرئاسة عام 2014، والصحفي خالد داود، رئيس حزب الدستور الأسبق، الذي كان محبوسا احتياطا بين عامي 2019، و2021، والوزير اليساري السابق، كمال أبو عيطة.
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الحوار السياسي في مصر

12:47 GMT 13.05.2022
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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق حوار سياسي مع كل القوى دون استثناء ولا تمييز ورفع مخرجاته إليه شخصيا، وهي الدعوة التي أطلقها خلال رمضان الماضي.
وحضر الحفل عدد من المعارضين من بينهم حمدين صباحي، منافس السيسي في انتخابات الرئاسة عام 2014، والصحفي خالد داود، رئيس حزب الدستور الأسبق، الذي كان محبوسا احتياطا بين عامي 2019، و2021، والوزير اليساري السابق، كمال أبو عيطة.
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