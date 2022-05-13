https://arabic.sputniknews.com/20220513/الحوار-السياسي-في-مصر-1062186457.html
الحوار السياسي في مصر
الحوار السياسي في مصر
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق حوار سياسي مع كل القوى دون استثناء ولا تمييز ورفع مخرجاته إليه شخصيا، وهي الدعوة التي أطلقها خلال رمضان الماضي. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:47+0000
2022-05-13T12:47+0000
2022-05-13T12:47+0000
انفوجرافيك
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وحضر الحفل عدد من المعارضين من بينهم حمدين صباحي، منافس السيسي في انتخابات الرئاسة عام 2014، والصحفي خالد داود، رئيس حزب الدستور الأسبق، الذي كان محبوسا احتياطا بين عامي 2019، و2021، والوزير اليساري السابق، كمال أبو عيطة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
الحوار السياسي في مصر
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دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق حوار سياسي مع كل القوى دون استثناء ولا تمييز ورفع مخرجاته إليه شخصيا، وهي الدعوة التي أطلقها خلال رمضان الماضي.
وحضر الحفل عدد من المعارضين من بينهم حمدين صباحي، منافس السيسي في انتخابات الرئاسة عام 2014، والصحفي خالد داود، رئيس حزب الدستور الأسبق، الذي كان محبوسا احتياطا بين عامي 2019، و2021، والوزير اليساري السابق، كمال أبو عيطة.