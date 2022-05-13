https://arabic.sputniknews.com/20220513/ليبيا-تعزي-شعب-الإمارات-في-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد-1062184383.html
ليبيا تعزي شعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد
ليبيا تعزي شعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد
بعث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ببرقية تعزية للشعب الإماراتي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:22+0000
2022-05-13T12:22+0000
2022-05-13T12:22+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقالت الرئاسة الليبية في بيان: "تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من اليوم.كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
ليبيا تعزي شعب الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد
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بعث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ببرقية تعزية للشعب الإماراتي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة.
وقالت الرئاسة الليبية في بيان: "تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضافت: "أمام هذا المصاب الجلل، والفاجعة الأليمة، فإنه لا يسعنا إلا أن نتقدم إلى الشعب الإماراتي الشقيق، وإلى أسرة الفقيد بخالص عبارات التعزية والمواساة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من اليوم.
كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.