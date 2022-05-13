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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220513/ما-مهمة-المقاتلة-سو-35إس-في-أوكرانيا-1062173425.html
ما مهمة المقاتلة "سو-35إس" في أوكرانيا
ما مهمة المقاتلة "سو-35إس" في أوكرانيا
يرد ذكر مقاتلة "سو-35إس" في الكثير من تقارير وزارة الدفاع الروسية عن مجريات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T07:56+0000
2022-05-13T07:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وتُستخدم طائرات "سو-35إس" خلال هذه العملية كمقاتلات قاذفة في الغالب، وليس كمقاتلة تتلخص وظيفتها الأساسية في مكافحة مقاتلات العدو لتحقيق السيطرة على السماء، وهو أمر مبرر، علمًا بأن مقاتلات الجيش الأوكراني تتحاشى الدخول في مواجهة مع المقاتلات الروسية.وقد تم تدمير الكثير من الطائرات التابعة لسلاح الجو الأوكراني، ولكن لا تزال طائرات أوكرانية من طراز "ميغ-29" و"سو-29" تظهر في السماء بينما تَعِد الولايات النتحدة الأمريكية بتسليم القوات الجوية الأوكرانية حتى مقاتلات "إف-16". ويرى الخبراء أن بإمكان طائرات "سو-35إس" التي تستطيع التحليق على ارتفاع كبير لا تصله الصواريخ المضادة الأوكرانية أن تدرأ أي خطر جوي عن القوات البرية الروسية وكذلك عن مروحيات الجيش الروسي والمقاتلات القاذفة "سو-25" وقاذفات القنابل "سو-34" في الوقت المناسب.وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن طائرة "سو-35إس" تقدر على تأدية وظائف المقاتلة والطائرة الاعتراضية وقاذفة الصواريخ. ويعدّ رادارها "إربيس" واحدا من أفضل أنظمة الرادار في العالم، إذ يتيح اكتشاف الأهداف الجوية على بعد 400 كيلومتر وتتبُّع 30 هدفا وضرب 8 أهداف في وقت واحد.
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رصد عسكري

ما مهمة المقاتلة "سو-35إس" في أوكرانيا

07:56 GMT 13.05.2022
© Sputnikمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik
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يرد ذكر مقاتلة "سو-35إس" في الكثير من تقارير وزارة الدفاع الروسية عن مجريات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتُستخدم طائرات "سو-35إس" خلال هذه العملية كمقاتلات قاذفة في الغالب، وليس كمقاتلة تتلخص وظيفتها الأساسية في مكافحة مقاتلات العدو لتحقيق السيطرة على السماء، وهو أمر مبرر، علمًا بأن مقاتلات الجيش الأوكراني تتحاشى الدخول في مواجهة مع المقاتلات الروسية.
وقد تم تدمير الكثير من الطائرات التابعة لسلاح الجو الأوكراني، ولكن لا تزال طائرات أوكرانية من طراز "ميغ-29" و"سو-29" تظهر في السماء بينما تَعِد الولايات النتحدة الأمريكية بتسليم القوات الجوية الأوكرانية حتى مقاتلات "إف-16". ويرى الخبراء أن بإمكان طائرات "سو-35إس" التي تستطيع التحليق على ارتفاع كبير لا تصله الصواريخ المضادة الأوكرانية أن تدرأ أي خطر جوي عن القوات البرية الروسية وكذلك عن مروحيات الجيش الروسي والمقاتلات القاذفة "سو-25" وقاذفات القنابل "سو-34" في الوقت المناسب.
وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن طائرة "سو-35إس" تقدر على تأدية وظائف المقاتلة والطائرة الاعتراضية وقاذفة الصواريخ. ويعدّ رادارها "إربيس" واحدا من أفضل أنظمة الرادار في العالم، إذ يتيح اكتشاف الأهداف الجوية على بعد 400 كيلومتر وتتبُّع 30 هدفا وضرب 8 أهداف في وقت واحد.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:02 GMT
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