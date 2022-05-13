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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220513/متطوعون-غربيون-في-أوكرانيا-يرصدون-تفوق-القوات-الروسية-1062168793.html
متطوعون غربيون في أوكرانيا يرصدون تفوق القوات الروسية
متطوعون غربيون في أوكرانيا يرصدون تفوق القوات الروسية
أعلن متطوعون أتوا إلى أوكرانيا من دول غربية للمشاركة في أعمال القوات الأوكرانية عن تفوق القوات الروسية وسوء التنظيم والفساد في صفوف القوات الأوكرانية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T06:26+0000
2022-05-13T06:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وقال عسكري بريطاني متقاعد في مقابلة مع صحيفة "تلغراف": "إنهم هنا كصبيان يتلقون الضربات ولا يستطيعون الرد"، ذلك أن "الروس لديهم جيش محترف ووفرة وفيرة من الأسلحة الحديثة".وأشاد المتطوع البريطاني بفعالية الطائرات المسيّرة الروسية.وبالإضافة إلى الأسلحة الروسية يمكن أن يتعرض المسلحون الأجانب لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية الصديقة، وفقا لما قاله العسكري الأمريكي السابق مايكل، مشيرا إلى أنك قد تصبح هدفا لقذائف القوات الصديقة إذا لم تُجد التنسيق مع المقاتلين الآخرين في ساحة القتال.وأضاف أن المقاتلين الأجانب يعانون أيضا من الفساد في صفوف القوات الأوكرانية.وأسنِدت إلى متطوع غربي آخر مهمة ترأس مجموعة من المتطوعين الأوكرانيين الأربعة لمهاجمة مواقع القناصين الروس. ولكنه وجد أن القيادة الأوكرانية بصدد استخدام فلاحين مسلحين ببنادق الصيد ضد عسكريين على درجة عالية من المهارة والكفاءة.
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رصد عسكري

متطوعون غربيون في أوكرانيا يرصدون تفوق القوات الروسية

06:26 GMT 13.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورعسكري أوكراني أسير
عسكري أوكراني أسير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© Sputnik
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أعلن متطوعون أتوا إلى أوكرانيا من دول غربية للمشاركة في أعمال القوات الأوكرانية عن تفوق القوات الروسية وسوء التنظيم والفساد في صفوف القوات الأوكرانية.
وقال عسكري بريطاني متقاعد في مقابلة مع صحيفة "تلغراف": "إنهم هنا كصبيان يتلقون الضربات ولا يستطيعون الرد"، ذلك أن "الروس لديهم جيش محترف ووفرة وفيرة من الأسلحة الحديثة".
وأشاد المتطوع البريطاني بفعالية الطائرات المسيّرة الروسية.
وبالإضافة إلى الأسلحة الروسية يمكن أن يتعرض المسلحون الأجانب لإطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية الصديقة، وفقا لما قاله العسكري الأمريكي السابق مايكل، مشيرا إلى أنك قد تصبح هدفا لقذائف القوات الصديقة إذا لم تُجد التنسيق مع المقاتلين الآخرين في ساحة القتال.
وأضاف أن المقاتلين الأجانب يعانون أيضا من الفساد في صفوف القوات الأوكرانية.
وأسنِدت إلى متطوع غربي آخر مهمة ترأس مجموعة من المتطوعين الأوكرانيين الأربعة لمهاجمة مواقع القناصين الروس. ولكنه وجد أن القيادة الأوكرانية بصدد استخدام فلاحين مسلحين ببنادق الصيد ضد عسكريين على درجة عالية من المهارة والكفاءة.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:02 GMT
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