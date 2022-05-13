https://arabic.sputniknews.com/20220513/مقاتلات-تابعة-لحاملة-طائرات-صينية-تنفذ-100-طلعة-قرب-القواعد-العسكرية-الأمريكية-في-أوكيناوا-1062186598.html
مقاتلات تابعة لحاملة طائرات صينية تنفذ 100 طلعة قرب القواعد العسكرية الأمريكية في أوكيناوا
مقاتلات تابعة لحاملة طائرات صينية تنفذ 100 طلعة قرب القواعد العسكرية الأمريكية في أوكيناوا
كشفت مصادر إعلامية وعسكرية عن قيام مقاتلات حربية تابعة لحاملة طائرات صينية بتنفيذ 100 طلعة جوية قرب أحد أكبر مراكز تجمع القوات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T12:55+0000
2022-05-13T12:55+0000
2022-05-13T12:55+0000
رصد عسكري
العالم
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ونقلت صحيفة "ميلتاري واتش" المتخصصة في العتاد والشؤون العسكرية، عن مصادر يابانية، أفادت بأن مقاتلات صينية نفذت 100 طلعة جوية، الأسبوع الماضي، قرب جزيرة أوكيناوا.وبينت صحيفة "ميلتاري وأتش" أن نشر السفينة الحربية الصينية والسفن المرافقة، يأتي وسط توترات شديدة بين الصين والولايات المتحدة، وبعد تعهدات صينية في عام 2021 بإجراء المزيد من العمليات التي تنفذها حاملة الطائرات بشكل متكرر.وبين التقرير أن أمريكا قد نشرت قواتها في تلك المنطقة منذ أربعينيات القرن الماضي، حيث استقرت نسبة كبيرة من قواتها في غرب المحيط الهادئ في أوكيناوا، والتي تعتبر حتى الآن مركزا رئيسيا للعمليات العسكرية الأمريكية.على الرغم من أن حاملة الطائرات الصينية هي واحدة من أكبر الحاملات في العالم بعد الأمريكية، إلا أن قدرتها على توجيه الضربات تظل محدودة نسبيا، بحسب التقرير، لكن انتشارها مع المدمرات والغواصات المصاحبة لها والمسلحة بأحدث صواريخ كروز، تشكل تحديا كبيرا للدفاعات الأمريكية في أوكيناوا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
مقاتلات تابعة لحاملة طائرات صينية تنفذ 100 طلعة قرب القواعد العسكرية الأمريكية في أوكيناوا
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كشفت مصادر إعلامية وعسكرية عن قيام مقاتلات حربية تابعة لحاملة طائرات صينية بتنفيذ 100 طلعة جوية قرب أحد أكبر مراكز تجمع القوات الأمريكية في بحر الصين الجنوبي وسط توتر كبير بين بكين وواشنطن.
ونقلت صحيفة "ميلتاري واتش" المتخصصة في العتاد والشؤون العسكرية، عن مصادر يابانية، أفادت بأن مقاتلات صينية نفذت 100 طلعة جوية، الأسبوع الماضي، قرب جزيرة أوكيناوا.
وأفاد مسؤولون يابانيون في العاشر من مايو/أيار، بأن "حاملة البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني لياونينغ، شنت أكثر من 100 طلعة جوية خلال الأسبوع الماضي بالقرب من جزيرة أوكيناوا".
وبينت صحيفة "ميلتاري وأتش"
أن نشر السفينة الحربية الصينية والسفن المرافقة، يأتي وسط توترات شديدة بين الصين والولايات المتحدة، وبعد تعهدات صينية في عام 2021 بإجراء المزيد من العمليات التي تنفذها حاملة الطائرات بشكل متكرر.
وبين التقرير أن أمريكا قد نشرت قواتها في تلك المنطقة منذ أربعينيات القرن الماضي، حيث استقرت نسبة كبيرة من قواتها في غرب المحيط الهادئ في أوكيناوا، والتي تعتبر حتى الآن مركزا رئيسيا للعمليات العسكرية الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الاعتقاد بأن مقاتلات لياونينغ مجهزة بشكل أساسي للقتال الجوي، إلا أنها قادرة أيضًا على نشر مجموعة من الذخائر الموجهة بدقة والتي يمكن أن تهدد بها سفن العدو والمنشآت العسكرية المتواجدة في المدى الخاص بالطائرة.
على الرغم من أن حاملة الطائرات الصينية هي واحدة من أكبر الحاملات في العالم بعد الأمريكية، إلا أن قدرتها على توجيه الضربات تظل محدودة نسبيا، بحسب التقرير، لكن انتشارها مع المدمرات والغواصات المصاحبة لها والمسلحة بأحدث صواريخ كروز، تشكل تحديا كبيرا للدفاعات الأمريكية في أوكيناوا.