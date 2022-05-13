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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشروع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/واشنطن-تدعم-أي-تحرك-من-فنلندا-والسويد-للانضمام-للناتو--1062166952.html
واشنطن تدعم أي تحرك من فنلندا والسويد للانضمام للناتو
واشنطن تدعم أي تحرك من فنلندا والسويد للانضمام للناتو
أكد البيت الأبيض، الخميس، أنه سيدعم أي تحرك من جانب فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T02:30+0000
2022-05-13T02:36+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "سندعم أي طلب تقدمه فنلندا والسويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي، في حالة تقديمه".وكان الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، ورئيسة الحكومة، سانا مارين، أكدا بوقت سابق من امس الخميس، أن فنلندا عليها التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف الناتو "فورا".وحذرت روسيا، في وقت سابق، فنلندا والسويد عبر القنوات الثنائية، من عواقب انضمامهما إلى حلف الناتو؛ بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين موسكو والحلف، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.ويبلغ طول الحدود البرية بين روسيا وفنلندا حوالي 1340 كيلومترا؛ وهي أطول حدود لدولة في الاتحاد الأوروبي مع روسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/بوليانسكي-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-الناتو-سيجعلهما-هدفين-محتملين-للجيش-الروسي-1062163905.html
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أخبار أوكرانيا

واشنطن تدعم أي تحرك من فنلندا والسويد للانضمام للناتو

02:30 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 02:36 GMT 13.05.2022)
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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أكد البيت الأبيض، الخميس، أنه سيدعم أي تحرك من جانب فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "سندعم أي طلب تقدمه فنلندا والسويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي، في حالة تقديمه".
علم الناتو وفنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
بوليانسكي: انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو يجعلهما هدفين محتملين للجيش الروسي
أمس, 20:15 GMT
وكان الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، ورئيسة الحكومة، سانا مارين، أكدا بوقت سابق من امس الخميس، أن فنلندا عليها التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف الناتو "فورا".
وحذرت روسيا، في وقت سابق، فنلندا والسويد عبر القنوات الثنائية، من عواقب انضمامهما إلى حلف الناتو؛ بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين موسكو والحلف، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ويبلغ طول الحدود البرية بين روسيا وفنلندا حوالي 1340 كيلومترا؛ وهي أطول حدود لدولة في الاتحاد الأوروبي مع روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 15:49 GMT
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