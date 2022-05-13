واشنطن تدعم أي تحرك من فنلندا والسويد للانضمام للناتو
02:30 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 02:36 GMT 13.05.2022)
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
أكد البيت الأبيض، الخميس، أنه سيدعم أي تحرك من جانب فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
موسكو - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "سندعم أي طلب تقدمه فنلندا والسويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي، في حالة تقديمه".
وكان الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، ورئيسة الحكومة، سانا مارين، أكدا بوقت سابق من امس الخميس، أن فنلندا عليها التقدم بطلب للحصول على عضوية حلف الناتو "فورا".
وحذرت روسيا، في وقت سابق، فنلندا والسويد عبر القنوات الثنائية، من عواقب انضمامهما إلى حلف الناتو؛ بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين موسكو والحلف، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
ويبلغ طول الحدود البرية بين روسيا وفنلندا حوالي 1340 كيلومترا؛ وهي أطول حدود لدولة في الاتحاد الأوروبي مع روسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.