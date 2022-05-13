https://arabic.sputniknews.com/20220513/وكالة-الأنباء-الإماراتية-تعلن-وفاة-الشيخ-خليفة-بن-زايد-رئيس-دولة-الإمارات-1062179087.html
وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات
وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات
أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T10:22+0000
2022-05-13T10:22+0000
2022-05-13T10:49+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ونقلت وكالة أنباء الإمارت "وام"، عن شؤون الرئاسة إعلانها: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو/ أيار".وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من اليوم. كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.يشار إلى انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كثاني رئيس لدولة الإمارات، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004.وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه كحاكم لإمارة أبوظبي، بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
https://arabic.sputniknews.com/20191127/خليفة-بن-زايد-القضية-الفلسطينية-في-مرحلة-حساسة-غير-مسبوقة-1043535654.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات
10:22 GMT 13.05.2022 (تم التحديث: 10:49 GMT 13.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
ونقلت وكالة أنباء الإمارت
"وام"، عن شؤون الرئاسة إعلانها: "تنعى وزارة شؤون الرئاسة إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع قائد الوطن وراعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو/ أيار".
27 نوفمبر 2019, 09:21 GMT
وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من اليوم.
كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.
يشار إلى انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كثاني رئيس لدولة الإمارات، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004.
وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه كحاكم لإمارة أبوظبي، بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.