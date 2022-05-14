https://arabic.sputniknews.com/20220514/إصابة-ثلاثة-أشخاص-إثر-إطلاق-نار-في-ولاية-ويسكونسن-الأمريكية-بعد-مباراة-كرة-سلة-1062207534.html

إصابة ثلاثة أشخاص إثر إطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكية بعد مباراة كرة سلة

إصابة ثلاثة أشخاص إثر إطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكية بعد مباراة كرة سلة

أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار في ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، عقب مباراة لكرة السلة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T07:12+0000

2022-05-14T07:12+0000

2022-05-14T07:12+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1050770914_0:3:3070:1730_1920x0_80_0_0_e51ef1abf88058e04d0626c80275e2c8.jpg

ووفقا لـ نيويورك بوست الأمريكية، فقد وقع الحادث ليلة الجمعة خارج منطقة دير ديسكركت بعد مباراة كرة السلة باكس سلتكس.وأكدت الصحيفة أن من بين الضحايا فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، ليس لها علاقة باللعبة أو بالمباراة الدائرة..وقال التقرير إن المرأة الأخرى المصابة تبلغ من العمر 29 عاما والرجل يبلغ من العمر 30 عاما، مؤكدا أن اثنين من الضحايا تم تسجيلهما في حالة مستقرة.وتظهر مقاطع فيديو تم نشرها المشجعين في منطقة المشاهدة الخارجية المعروفة باسم منطقة الغزلان وهم يفرون بحثًا عن النجاة وقت إطلاق النار.وسرعان ما وصل المسعفون إلى مكان الحادث لمساعدة الرجل الذي أصيب بإصابات طفيفة، فيما ظل تواجد كبير للشرطة في مكان الحادث في وقت متأخر من ليلة الجمعة.

https://arabic.sputniknews.com/20210502/إطلاق-نار-داخل-بملهى-ليلي-بولاية-ويسكونسن-الأمريكية-1048865353.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية