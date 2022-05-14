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إصابة ثلاثة أشخاص إثر إطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكية بعد مباراة كرة سلة
إصابة ثلاثة أشخاص إثر إطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكية بعد مباراة كرة سلة
أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار في ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، عقب مباراة لكرة السلة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T07:12+0000
2022-05-14T07:12+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا لـ نيويورك بوست الأمريكية، فقد وقع الحادث ليلة الجمعة خارج منطقة دير ديسكركت بعد مباراة كرة السلة باكس سلتكس.وأكدت الصحيفة أن من بين الضحايا فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، ليس لها علاقة باللعبة أو بالمباراة الدائرة..وقال التقرير إن المرأة الأخرى المصابة تبلغ من العمر 29 عاما والرجل يبلغ من العمر 30 عاما، مؤكدا أن اثنين من الضحايا تم تسجيلهما في حالة مستقرة.وتظهر مقاطع فيديو تم نشرها المشجعين في منطقة المشاهدة الخارجية المعروفة باسم منطقة الغزلان وهم يفرون بحثًا عن النجاة وقت إطلاق النار.وسرعان ما وصل المسعفون إلى مكان الحادث لمساعدة الرجل الذي أصيب بإصابات طفيفة، فيما ظل تواجد كبير للشرطة في مكان الحادث في وقت متأخر من ليلة الجمعة.
https://arabic.sputniknews.com/20210502/إطلاق-نار-داخل-بملهى-ليلي-بولاية-ويسكونسن-الأمريكية-1048865353.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

إصابة ثلاثة أشخاص إثر إطلاق نار في ولاية ويسكونسن الأمريكية بعد مباراة كرة سلة

07:12 GMT 14.05.2022
© AP Photo / Jeffrey Phelpsحادث دهس، حيث اقتحمت سيارة أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا في ولاية ويسكونسن، الولايات المتحدة 21 نوفمبر 2021
حادث دهس، حيث اقتحمت سيارة أحد عروض عيد الميلاد في واوكيشا في ولاية ويسكونسن، الولايات المتحدة 21 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Jeffrey Phelps
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أصيب ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار في ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية، عقب مباراة لكرة السلة.
ووفقا لـ نيويورك بوست الأمريكية، فقد وقع الحادث ليلة الجمعة خارج منطقة دير ديسكركت بعد مباراة كرة السلة باكس سلتكس.
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2021
إصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بملهى ليلي بولاية ويسكونسن الأمريكية
2 مايو 2021, 02:29 GMT
وأكدت الصحيفة أن من بين الضحايا فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، ليس لها علاقة باللعبة أو بالمباراة الدائرة..

وفي تقريرها أكدت إدارة شرطة ميلووكي إطلاق النار على امرأتين ورجل بالقرب من مارتن لوثر كينغ درايف، وشارع هايلاند خارج فايسر فوريم خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال التقرير إن المرأة الأخرى المصابة تبلغ من العمر 29 عاما والرجل يبلغ من العمر 30 عاما، مؤكدا أن اثنين من الضحايا تم تسجيلهما في حالة مستقرة.

وعن الجاني، قال تقرير الشرطة إنه تم احتجاز شخص واحد فقط إلى الآن.

وتظهر مقاطع فيديو تم نشرها المشجعين في منطقة المشاهدة الخارجية المعروفة باسم منطقة الغزلان وهم يفرون بحثًا عن النجاة وقت إطلاق النار.
وسرعان ما وصل المسعفون إلى مكان الحادث لمساعدة الرجل الذي أصيب بإصابات طفيفة، فيما ظل تواجد كبير للشرطة في مكان الحادث في وقت متأخر من ليلة الجمعة.
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