https://arabic.sputniknews.com/20220514/احتجاجات-في-عدة-مدن-تشادية-بدعوة-من-المعارضة-ضد-الوجود-العسكري-الفرنسي-في-البلاد-1062233097.html

احتجاجات في عدة مدن تشادية بدعوة من المعارضة ضد الوجود العسكري الفرنسي في البلاد

احتجاجات في عدة مدن تشادية بدعوة من المعارضة ضد الوجود العسكري الفرنسي في البلاد

شهدت عدة مدن تشادية، اليوم السبت، احتجاجات شعبية بدعوة من تحالف المعارضة، ضد الوجود العسكري والدور السياسي لفرنسا في البلاد، وتخللت التظاهرات أعمال تخريب لبعض... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T16:04+0000

2022-05-14T16:04+0000

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القاهرة - سبوتنيك. نشرت شبكة "الوحدة أنفو" التشادية فيديوهات تظهر مسيرات في العديد من المدن التشادية، بدعوة من تحالف "واكيت تاما" المعارض، احتجاجا على الوجود العسكري الفرنسي في البلاد.كما شهدت الأحداث تحطيم نصب الجندي الفرنسي المجهول في مدينة أبيشي، شرقي البلاد من قبل المتظاهرين.وفي نفس السياق، تدخلت الشرطة لإزالة متاريس وضعها المحتجون في العاصمة إنجامينا، في حين أظهرت بعض الفيديوهات، مشاركة مستشار الرئاسة التشادية، حسين ماسار حسين، في التظاهرات بالعاصمة.وأمس الجمعة، أطلقت حركة "واكيت تاما"، وهو تحالف يضم أحزاب وحركات مدنية معارضة، خلال مؤتمر صحفي، دعوة للتظاهرات اليوم السبت، ضد السياسة الفرنسية في التشاد، موضحين أن هذه الاحتجاجات تأتي اعتراضا على سلوك الفرنسيين تجاه الشعوب الأفريقية، لاسيما شعب تشاد.وأوضح متحدث الحركة، ماكس لوانلجار، "استند النظام الاستعماري الفرنسي على المذابح والترحيل وتشريد المجتمعات ونهب الموارد، كل هذه الأشياء ساهمت في إبقاء بلدنا في أشد المآسي المهينة".وفي السابع من أيار/مايو الجاري، نفت السفارة الفرنسية في تشاد صحة أنباء نشرتها جماعة مسلحة حول قيامها ببناء 5 قواعد عسكرية جديدة على الأراضي التشادية، داعية إلى تحري الدقة في تداول أي أخبار.وجاء هذا النفي، بعد نشر (واكيت تاما) تحالف المعارضة المناهض للمجلس العسكري الانتقالي، بيانا، أتهم فيه الحكومة بالسماح لفرنسا بإنشاء 5 قواعد عسكرية جديدة على أراضيها.وتواجه فرنسا غضبا واسعا في العديد من الدول الأفريقية، لاسيما تشاد وبوركينا فاسو ومالي على خلفية اتهامات بالتدخل في شؤون البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220507/باريس-تنفي-صحة-أنباء-حول-بناء-قواعد-عسكرية-جديدة-في-تشاد-1061956019.html

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