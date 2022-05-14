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https://arabic.sputniknews.com/20220514/الدفاع-الروسية-قوات-الدفاع-الجوي-تدمر-13-طائرة-مسيرة-في-مقاطعة-خاركوف-1062209467.html
الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي تدمر 13 طائرة مسيرة في مقاطعة خاركوف
الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي تدمر 13 طائرة مسيرة في مقاطعة خاركوف
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشنكوف، اليوم السبت، أن الطائرات الروسية قصفت 43 منطقة تتركز فيها القوات والمعدات الأوكرانية. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T08:20+0000
2022-05-14T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال كوناشينكوف في إحاطة صحفية، إن "الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش دمر 43 منطقة تركز فيها القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".وأكد أنه تم تحييد ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وضرب خمسة مواقع قيادة ومخزنين للذخيرة بصواريخ روسية دقيقة التوجيه بالقرب من دونيتسك.وأكد أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في مناطق تشكالوفسكوي وديمنتييفكا وكلينسك وجلوبوكوي وبالاكليا وغوبتوفكا في منطقة خاركوف وستاروميكايلوفكا وسبارتاك ويلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيتروفينكي وسيفيرودونتسك من جمهورية لوغانسك الشعبية، بما في ذلك طائرة مسيرة من طراظ "بيرقدار- تي بي 2" فوق قرية مانكوفكا في مقاطعة خاركوف".
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أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: قوات الدفاع الجوي تدمر 13 طائرة مسيرة في مقاطعة خاركوف

08:20 GMT 14.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورقطارات الترام المقصوفة على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا
قطارات الترام المقصوفة على الطريق في ماريوبول، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشنكوف، اليوم السبت، أن الطائرات الروسية قصفت 43 منطقة تتركز فيها القوات والمعدات الأوكرانية.
وقال كوناشينكوف في إحاطة صحفية، إن "الطيران العملياتي والتكتيكي وطيران الجيش دمر 43 منطقة تركز فيها القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأكد أنه تم تحييد ما يصل إلى 100 جندي أوكراني وضرب خمسة مواقع قيادة ومخزنين للذخيرة بصواريخ روسية دقيقة التوجيه بالقرب من دونيتسك.

وأضاف: "أصابت القوات الصاروخية والمدفعية خلال الليل 18 مركز قيادة، و543 منطقة تركيز للقوى العاملة والمعدات العسكرية، ومستودعا للذخيرة بالقرب من منطقة ليوبوميروفكا في منطقة خيرسون، فضلا عن 23 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار في مناطق فيركنيكامينسكوي، وكراسني ليمان ودروبيشيفو وياروفايا، وكوروبوتشكينو وجوساروفكا".

وأكد أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 13 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل في مناطق تشكالوفسكوي وديمنتييفكا وكلينسك وجلوبوكوي وبالاكليا وغوبتوفكا في منطقة خاركوف وستاروميكايلوفكا وسبارتاك ويلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبيتروفينكي وسيفيرودونتسك من جمهورية لوغانسك الشعبية، بما في ذلك طائرة مسيرة من طراظ "بيرقدار- تي بي 2" فوق قرية مانكوفكا في مقاطعة خاركوف".
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Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:51 GMT
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