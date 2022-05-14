https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئيس-اللبناني-يوجه-رسالة-إلى-المواطنين-قبل-ساعات-من-بداية-التصويت-في-الانتخابات-البرلمانية-1062235900.html
الرئيس اللبناني يوجه رسالة إلى المواطنين قبل ساعات من بداية التصويت في الانتخابات البرلمانية
الرئيس اللبناني يوجه رسالة إلى المواطنين قبل ساعات من بداية التصويت في الانتخابات البرلمانية
دعا رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية المقررة غدا الأحد. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T17:48+0000
2022-05-14T17:48+0000
2022-05-14T17:48+0000
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وطالب عون في رسالة إلى اللبنانيين عشية الانتخابات بـ"المشاركة الكثيفة في الانتخابات للتعبير عن رأيكم واختيار من تثقون بهم وتجدونهم أهلا للدفاع عن حقوقكم وإقرار القوانين التي تصونها".وأضاف في رسالته التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "أخاطبكم عشية الانتخابات النيابية كي أدعوكم للمشاركة فيها بكثافة والتعبير عن رأيكم واختيار من تثقون بهم وتجدونهم أهلاً للدفاع عن حقوقكم".وأضاف: "الانتخابات هي فرصتكم فلا تضيعوها، خصوصا بعد الحقائق التي تكشفت خلال هاتين السنتين، والأكاذيب التي تم فضحها، وبعدما بات للفساد وللسرقة وجوه وأسماء".وقال عون إن "مسؤوليتكم كبيرة اليوم، كي لا يتوقف مسار تفكيك منظومة الفساد المركبة، التي تحكمت بمفاصل البلد على مدى عقود... مسؤوليتكم كبيرة لكي تحاسبوا الفاسدين والسارقين! منذ 30 سنة، جعلونا نعيش كذبة كبيرة"، مضيفا "لبنان منهوب ومسروق والأموال مهرّبة إلى الخارج".وتابع: وأشار إلى أن "لبنان لا يعيش إلا بكل مكوناته ومحاولة العزل أغرقت لبنان ببحر من الدم والدموع"، منوها بأن "مجلس النواب المقبل سيكون أمام مسؤوليات تشريعية كبرى واستحقاقات دستورية".وفي وقت سابق، من اليوم، تمنى وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي أن تكون نسب الاقتراع كثيفة، لافتا إلى هناك مؤشرات إيجابية في هذا الشأن وهي المشاركة الكثيفة للمغتربين والتي بلغت نسبتها 63% بالإضافة إلى المشاركة الكثيفة في انتخابات الموظفين أمس والتي بلغت نسبتها 84 %، وذلك في المرحلة الأولية للانتخابات بالداخل والتي تم تنظيمها لقرابة 14950 موظفًا من المكلفين بمهام في المرحلة الرئيسية للانتخابات.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الرئيس اللبناني يوجه رسالة إلى المواطنين قبل ساعات من بداية التصويت في الانتخابات البرلمانية
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دعا رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون المواطنين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات البرلمانية المقررة غدا الأحد.
وطالب عون في رسالة إلى اللبنانيين عشية الانتخابات بـ"المشاركة الكثيفة في الانتخابات للتعبير عن رأيكم واختيار من تثقون بهم وتجدونهم أهلا للدفاع عن حقوقكم وإقرار القوانين التي تصونها".
وأضاف في رسالته التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام
اللبنانية: "أخاطبكم عشية الانتخابات النيابية كي أدعوكم للمشاركة فيها بكثافة والتعبير عن رأيكم واختيار من تثقون بهم وتجدونهم أهلاً للدفاع عن حقوقكم".
وأضاف: "الانتخابات هي فرصتكم فلا تضيعوها، خصوصا بعد الحقائق التي تكشفت خلال هاتين السنتين، والأكاذيب التي تم فضحها، وبعدما بات للفساد وللسرقة وجوه وأسماء".
وقال عون إن "مسؤوليتكم كبيرة اليوم، كي لا يتوقف مسار تفكيك منظومة الفساد المركبة، التي تحكمت بمفاصل البلد على مدى عقود... مسؤوليتكم كبيرة لكي تحاسبوا الفاسدين والسارقين! منذ 30 سنة، جعلونا نعيش كذبة كبيرة"، مضيفا "لبنان منهوب ومسروق والأموال مهرّبة إلى الخارج".
"أوهمونا أن الليرة بخير وأن أموالنا موجودة ولا شيء يدعو للقلق. كذبة كهذه هي لا شك ممتعة ومريحة، ولكن كان لا بد أن يأتي وقت وندفع ثمنها، وكلما طالت الفترة، كلما بات الثمن أغلى وأقسى".
وأشار إلى أن "لبنان لا يعيش إلا بكل مكوناته ومحاولة العزل أغرقت لبنان ببحر من الدم والدموع"، منوها بأن "مجلس النواب المقبل سيكون أمام مسؤوليات تشريعية كبرى واستحقاقات دستورية".
وفي وقت سابق، من اليوم، تمنى وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي أن تكون نسب الاقتراع كثيفة، لافتا إلى هناك مؤشرات إيجابية في هذا الشأن وهي المشاركة الكثيفة للمغتربين والتي بلغت نسبتها 63% بالإضافة إلى المشاركة الكثيفة
في انتخابات الموظفين أمس والتي بلغت نسبتها 84 %، وذلك في المرحلة الأولية للانتخابات بالداخل والتي تم تنظيمها لقرابة 14950 موظفًا من المكلفين بمهام في المرحلة الرئيسية للانتخابات.