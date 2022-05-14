https://arabic.sputniknews.com/20220514/الصين-تنجح-في-اختبارات-الطيران-للطائرة-إس-919-1062211268.html
الصين تنجح في اختبارات الطيران للطائرة "إس-919"
الصين تنجح في اختبارات الطيران للطائرة "إس-919"
أعلنت حكومة شنغهاي أنه تم الانتهاء بنجاح من اختبارات الطيران الأولى لطائرة الركاب الصينية بعيدة المدى C919 تحت الرقمB-001J، اليوم السبت، في مطار شنغهاي بودونغ،... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T09:08+0000
2022-05-14T09:08+0000
2022-05-14T09:08+0000
الصين
العالم
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قال مسؤول حكومة شنغهاي: "اليوم في الساعة 06:52 بالتوقيت المحلي (01:52 بتوقيت غرينتش)، أقلعت طائرة C919 المرقمة B-001J من المدرج الرابع في مطار بودونغ وهبطت بسلام في الساعة 09:54 (04:54 بتوقيت غرينتش)".وتجدر الإشارة إلى أن هذا يمثل الانتهاء الناجح لاختبارات الطيران الأولى لطائرة كوماك C919 الأولى، والتي سيتم تسليمها للعميل الأول.يذكر أن هذا هو مشروع أول طائرة ركاب صينية رئيسية بسعة 158 مقعدًا بالدرجة الاقتصادية ومدى طيران يصل إلى 5.5 ألف كيلومتر. يتم تنفيذ المشروع من شركة الطائرات المدنية الصينية (كوماك) بمشاركة واسعة من الموردين الغربيين. في المجموع، تخطط كوماك لبيع ما لا يقل عن 2000 طائرة في المستقبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, العالم
الصين تنجح في اختبارات الطيران للطائرة "إس-919"
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أعلنت حكومة شنغهاي أنه تم الانتهاء بنجاح من اختبارات الطيران الأولى لطائرة الركاب الصينية بعيدة المدى C919 تحت الرقمB-001J، اليوم السبت، في مطار شنغهاي بودونغ، وسيتم نقل هذه الطائرة، بعد كل الاختبارات، لاستخدام العميل الأول.
قال مسؤول حكومة شنغهاي: "اليوم في الساعة 06:52 بالتوقيت المحلي (01:52 بتوقيت غرينتش)، أقلعت طائرة C919 المرقمة B-001J من المدرج الرابع في مطار بودونغ وهبطت بسلام في الساعة 09:54 (04:54 بتوقيت غرينتش)".
وتجدر الإشارة إلى أن هذا يمثل الانتهاء الناجح لاختبارات الطيران الأولى لطائرة كوماك C919 الأولى، والتي سيتم تسليمها للعميل الأول.
يذكر أن هذا هو مشروع أول طائرة ركاب صينية رئيسية بسعة 158 مقعدًا بالدرجة الاقتصادية ومدى طيران يصل إلى 5.5 ألف كيلومتر. يتم تنفيذ المشروع من شركة الطائرات المدنية الصينية (كوماك) بمشاركة واسعة من الموردين الغربيين. في المجموع، تخطط كوماك لبيع ما لا يقل عن 2000 طائرة في المستقبل.