https://arabic.sputniknews.com/20220514/العراق-وزارة-الموارد-المائية-تكشف-سبب-انخفاض-منسوب-نهر-دجلة-1062240519.html
العراق... وزارة الموارد المائية تكشف سبب انخفاض منسوب نهر دجلة
العراق... وزارة الموارد المائية تكشف سبب انخفاض منسوب نهر دجلة
كشفت وزارة الموارد المائية في العراق اليوم السبت، أسباب انخفاض منسوب مياه نهر دجلة في محافظة صلاح الدين. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T21:52+0000
2022-05-14T21:52+0000
2022-05-14T21:52+0000
أخبار العراق اليوم
نهر دجلة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103985/80/1039858068_0:114:2048:1266_1920x0_80_0_0_7e49503d335e94b6a8cb491d75eda0e6.jpg
جاء هذا في تصريحات لمدير الموارد المائية بالمحافظة بسام عبد الواحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إن: "الانخفاض بمناسيب المياه في نهر دجلة وبالتحديد في صلاح الدين، أمر طبيعي بسبب قلة الاستهلاك المائي".وبين أن انخفاض منسوب المياه جاء ضمن خطة وضعتها الوزارة بسبب عدم وجود استهلاكات حالية وذلك لأن هذه الفترة محصورة بين نهاية الخطة الشتوية وبداية الخطة الصيفية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، أن مياه الشرب في البلاد مؤمنة بالكامل، مؤكدا أن حقوق بلاده المائية تعتبر خطًا أحمر.
https://arabic.sputniknews.com/20211110/سوريا-والعراق-تتهمان-تركيا-بخفض-معدلات-مياه-دجلة-والفرات-1050676010.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103985/80/1039858068_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_04defa1c45334fc13a6367e62766caaa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, نهر دجلة
العراق... وزارة الموارد المائية تكشف سبب انخفاض منسوب نهر دجلة
تابعنا عبر
كشفت وزارة الموارد المائية في العراق اليوم السبت، أسباب انخفاض منسوب مياه نهر دجلة في محافظة صلاح الدين.
جاء هذا في تصريحات لمدير الموارد المائية بالمحافظة بسام عبد الواحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
10 نوفمبر 2021, 20:02 GMT
وقال المسؤول العراقي إن: "الانخفاض بمناسيب المياه في نهر دجلة وبالتحديد في صلاح الدين، أمر طبيعي بسبب قلة الاستهلاك المائي".
وبين أن انخفاض منسوب المياه جاء ضمن خطة وضعتها الوزارة بسبب عدم وجود استهلاكات حالية وذلك لأن هذه الفترة محصورة بين نهاية الخطة الشتوية وبداية الخطة الصيفية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، أن مياه الشرب في البلاد مؤمنة بالكامل، مؤكدا أن حقوق بلاده المائية تعتبر خطًا أحمر.