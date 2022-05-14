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https://arabic.sputniknews.com/20220514/العراق-وزارة-الموارد-المائية-تكشف-سبب-انخفاض-منسوب-نهر-دجلة-1062240519.html
العراق... وزارة الموارد المائية تكشف سبب انخفاض منسوب نهر دجلة
العراق... وزارة الموارد المائية تكشف سبب انخفاض منسوب نهر دجلة
كشفت وزارة الموارد المائية في العراق اليوم السبت، أسباب انخفاض منسوب مياه نهر دجلة في محافظة صلاح الدين. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T21:52+0000
2022-05-14T21:52+0000
أخبار العراق اليوم
نهر دجلة
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جاء هذا في تصريحات لمدير الموارد المائية بالمحافظة بسام عبد الواحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال المسؤول العراقي إن: "الانخفاض بمناسيب المياه في نهر دجلة وبالتحديد في صلاح الدين، أمر طبيعي بسبب قلة الاستهلاك المائي".وبين أن انخفاض منسوب المياه جاء ضمن خطة وضعتها الوزارة بسبب عدم وجود استهلاكات حالية وذلك لأن هذه الفترة محصورة بين نهاية الخطة الشتوية وبداية الخطة الصيفية.وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، أن مياه الشرب في البلاد مؤمنة بالكامل، مؤكدا أن حقوق بلاده المائية تعتبر خطًا أحمر.
https://arabic.sputniknews.com/20211110/سوريا-والعراق-تتهمان-تركيا-بخفض-معدلات-مياه-دجلة-والفرات-1050676010.html
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أخبار العراق اليوم, نهر دجلة

العراق... وزارة الموارد المائية تكشف سبب انخفاض منسوب نهر دجلة

21:52 GMT 14.05.2022
CC BY 2.0 / Senol Demir / Hasankeyf and River Dicleمنظر للمدينة التركية حصن كيفا بجانب نهر دجلة
منظر للمدينة التركية حصن كيفا بجانب نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
CC BY 2.0 / Senol Demir / Hasankeyf and River Dicle
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كشفت وزارة الموارد المائية في العراق اليوم السبت، أسباب انخفاض منسوب مياه نهر دجلة في محافظة صلاح الدين.
جاء هذا في تصريحات لمدير الموارد المائية بالمحافظة بسام عبد الواحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
نهر الفرات، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2021
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وقال المسؤول العراقي إن: "الانخفاض بمناسيب المياه في نهر دجلة وبالتحديد في صلاح الدين، أمر طبيعي بسبب قلة الاستهلاك المائي".
وبين أن انخفاض منسوب المياه جاء ضمن خطة وضعتها الوزارة بسبب عدم وجود استهلاكات حالية وذلك لأن هذه الفترة محصورة بين نهاية الخطة الشتوية وبداية الخطة الصيفية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم السبت، أن مياه الشرب في البلاد مؤمنة بالكامل، مؤكدا أن حقوق بلاده المائية تعتبر خطًا أحمر.
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