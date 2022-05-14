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القوات الأوكرانية تقصف مدرسة في دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف مدرسة في دونيتسك
قصفت التشكيلات العسكرية الأوكرانية مدرسة في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، ما أدى لتضرر مبنى المدرسة 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T09:06+0000
2022-05-14T09:06+0000
العالم
روسيا
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وبحسب مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية: "قامت القوات الأوكرانية بقصف الشارع الذي توجد فيه المدرسة، ما أدى لتضرر المبنى".وتقوم القوات الأوكرانية بين الحين والآخر بقصف الأحياء السكنية في دونيتسك، فيما تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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العالم, روسيا

القوات الأوكرانية تقصف مدرسة في دونيتسك

09:06 GMT 14.05.2022
© Telegram/TRO_DPRقصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022
قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Telegram/TRO_DPR
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قصفت التشكيلات العسكرية الأوكرانية مدرسة في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، ما أدى لتضرر مبنى المدرسة
وبحسب مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية: "قامت القوات الأوكرانية بقصف الشارع الذي توجد فيه المدرسة، ما أدى لتضرر المبنى".
وتقوم القوات الأوكرانية بين الحين والآخر بقصف الأحياء السكنية في دونيتسك، فيما تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:51 GMT
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