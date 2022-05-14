https://arabic.sputniknews.com/20220514/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدرسة-في-دونيتسك-1062211457.html
القوات الأوكرانية تقصف مدرسة في دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف مدرسة في دونيتسك
قصفت التشكيلات العسكرية الأوكرانية مدرسة في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، ما أدى لتضرر مبنى المدرسة 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T09:06+0000
2022-05-14T09:06+0000
2022-05-14T09:06+0000
العالم
روسيا
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وبحسب مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية: "قامت القوات الأوكرانية بقصف الشارع الذي توجد فيه المدرسة، ما أدى لتضرر المبنى".وتقوم القوات الأوكرانية بين الحين والآخر بقصف الأحياء السكنية في دونيتسك، فيما تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
القوات الأوكرانية تقصف مدرسة في دونيتسك
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قصفت التشكيلات العسكرية الأوكرانية مدرسة في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك، ما أدى لتضرر مبنى المدرسة
وبحسب مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية: "قامت القوات الأوكرانية بقصف الشارع الذي توجد فيه المدرسة، ما أدى لتضرر المبنى".
وتقوم القوات الأوكرانية بين الحين والآخر بقصف الأحياء السكنية في دونيتسك، فيما تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.