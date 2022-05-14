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https://arabic.sputniknews.com/20220514/الملك-الأردني-يتجه-إلى-الإمارات-لتقديم-العزاء-بوفاة-الشيخ-خليفة-1062209259.html
الملك الأردني يتجه إلى الإمارات لتقديم العزاء بوفاة الشيخ خليفة
الملك الأردني يتجه إلى الإمارات لتقديم العزاء بوفاة الشيخ خليفة
غادر الملك الأردني عبد الله الثاني العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم أمس الجمعة، بعد إنهاء زيارة عمل إلى الولايات المتحدة، وتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة،... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T08:11+0000
2022-05-14T08:11+0000
ملك الأردن عبدالله الثاني
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال الملك عبد الله الثاني: "رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية"، حسب موقع المملكة.وأضاف عبر تويتر: "نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من يوم أمس.كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، ابتداءً من اليوم.
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ملك الأردن عبدالله الثاني, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الملك الأردني يتجه إلى الإمارات لتقديم العزاء بوفاة الشيخ خليفة

08:11 GMT 14.05.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022
العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة عمل للولايات المتحدة، واشنطن، 11 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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غادر الملك الأردني عبد الله الثاني العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم أمس الجمعة، بعد إنهاء زيارة عمل إلى الولايات المتحدة، وتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وقال الملك عبد الله الثاني: "رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، لقد فقدنا أخا عزيزا وقائدا فذا ورث الحكمة عن أبيه الراحل الكبير الشيخ زايد وكرس حياته لخدمة وطنه والأمتين العربية والإسلامية"، حسب موقع المملكة.
وأضاف عبر تويتر: "نعزي أهلنا في دولة الإمارات بهذا المصاب الجلل، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته".
وفي وقت سابق، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من يوم أمس.
كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام، ابتداءً من اليوم.
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