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https://arabic.sputniknews.com/20220514/الهند-تشهد-سقوط-طيور-من-السماء-نتيجة-الحرارة-المرتفعة-فيديو-1062227442.html
الهند تشهد سقوط طيور من السماء نتيجة الحرارة المرتفعة... فيديو
الهند تشهد سقوط طيور من السماء نتيجة الحرارة المرتفعة... فيديو
تشهد الهند حاليا ظاهرة سقوط طيور من السماء نتيجة معاناتها من الجفاف، إثر موجات حر شديدة تجتاح البلاد.‏ 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T13:48+0000
2022-05-14T13:51+0000
أخبار الهند اليوم
مجتمع
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وتتساقط العشرات من الطيور التي تحلق فوق ارتفاع عال في ولاية غوجارات، غربي الهند، والتي يبلغ متوسط درجات الحرارة فيها حاليا أكثر من 43 درجة مئوية، بما في ذلك الحمام.وأفاد أطباء بيطريون في مستشفى للحيوانات في أحمد آباد أنهم عالجوا آلاف الطيور خلال الأسابيع الأخيرة.وقال مانوج بهافسار، الذي يعمل على إنقاذ الطيور منذ أكثر من 10 سنوات "هذا العام من أسوأ الأعوام في الآونة الأخيرة، إذ شهدنا زيادة بنسبة 10 بالمئة في عدد الطيور التي تحتاج إلى إنقاذ".ويقوم الأطباء البيطريون بحقن الماء في أفواه الطيور، وإطعامها بأقراص متعددة الفيتامينات.ومنذ شهر مارس/ آذار الماضي، تعاني أجزاء كبيرة من الهند وباكستان من درجات حرارة شديدة، والتي قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه أكثر مارس سخونة في الهند.وحذر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من مخاطر اندلاع حرائق بسبب درجات الحرارة القصوى، كما ناشدت المستشفيات في ولاية غوجارات بإقامة أجنحة خاصة لعلاج ضربة الشمس وغيرها من الأمراض المرتبطة بالحرارة.وسجلت الهند 25 حالة وفاة ناجمة عن ضربة الشمس منذ مارس، وعانى السكان هناك من القيء والدوار والطفح الجلدي الناجم كأعراض ناجمة عن الحرارة المرتفعة.
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أخبار الهند اليوم, مجتمع

الهند تشهد سقوط طيور من السماء نتيجة الحرارة المرتفعة... فيديو

13:48 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 13:51 GMT 14.05.2022)
© AFP 2022 / INDRANIL MUKHERJEEصقر يعاني من الجفاف يتلقى فيتامينات متعددة في مستشفى باي ساكارباي دينشو بيتي، في مومباي، الهند
صقر يعاني من الجفاف يتلقى فيتامينات متعددة في مستشفى باي ساكارباي دينشو بيتي، في مومباي، الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
صقر يعاني من الجفاف يتلقى فيتامينات متعددة في مستشفى باي ساكارباي دينشو بيتي، في مومباي، الهند
© AFP 2022 / INDRANIL MUKHERJEE
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تشهد الهند حاليا ظاهرة سقوط طيور من السماء نتيجة معاناتها من الجفاف، إثر موجات حر شديدة تجتاح البلاد.‏
وتتساقط العشرات من الطيور التي تحلق فوق ارتفاع عال في ولاية غوجارات، غربي الهند، والتي يبلغ متوسط درجات الحرارة فيها حاليا أكثر من 43 درجة مئوية، بما في ذلك الحمام.
وأفاد أطباء بيطريون في مستشفى للحيوانات في أحمد آباد أنهم عالجوا آلاف الطيور خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال مانوج بهافسار، الذي يعمل على إنقاذ الطيور منذ أكثر من 10 سنوات "هذا العام من أسوأ الأعوام في الآونة الأخيرة، إذ شهدنا زيادة بنسبة 10 بالمئة في عدد الطيور التي تحتاج إلى إنقاذ".
ويقوم الأطباء البيطريون بحقن الماء في أفواه الطيور، وإطعامها بأقراص متعددة الفيتامينات.
ومنذ شهر مارس/ آذار الماضي، تعاني أجزاء كبيرة من الهند وباكستان من درجات حرارة شديدة، والتي قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إنه أكثر مارس سخونة في الهند.
وحذر رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، من مخاطر اندلاع حرائق بسبب درجات الحرارة القصوى، كما ناشدت المستشفيات في ولاية غوجارات بإقامة أجنحة خاصة لعلاج ضربة الشمس وغيرها من الأمراض المرتبطة بالحرارة.
وسجلت الهند 25 حالة وفاة ناجمة عن ضربة الشمس منذ مارس، وعانى السكان هناك من القيء والدوار والطفح الجلدي الناجم كأعراض ناجمة عن الحرارة المرتفعة.
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