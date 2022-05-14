جيف بيزوس: اقتراح بايدن من أجل خفض التضخم في أمريكا "مضلل"
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNANDالملياردير الأمريكي جيف بيزوس أغنى رجل في العالم عام 2020 والمدير التنفيذي لشركة أمازون
الملياردير الأمريكي جيف بيزوس أغنى رجل في العالم عام 2020 والمدير التنفيذي لشركة أمازون
© AFP 2022 / EMMANUEL DUNAND
اعتبر الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، أن تغريدة رئيس بلاده، جو بايدن، على موقع "تويتر"، والتي يقترح فيها أنه من الممكن خفض التضخم في أمريكا عن طريق فرض الضرائب على الشركات الكبيرة، هي مضللة.
وكتب بايدن على "تويتر"، مساء أمس الجمعة: "هل تريدون خفض التضخم، دعونا نتأكد من أن الشركات الأكثر ثراء ستدفع نصيبها العادل".
وأعاد بيزوس نشر تغريدة بايدن، واقترح أنه يمكن اعتبارها "معلومات مضللة"، وطلب من مجلس إدارة المعلومات المضللة الذي أعلن عنه الأمن الداخلي مؤخرا بمراجعة التغريدة.
وتابع الرئيس السابق لشركة "أمازون": "لا بأس من مناقشة زيادة ضرائب الشركات، إن ترويض التضخم أمر بالغ الأهمية للمناقشة، ولكن الجمع بينهما هو مجرد اتجاه خاطئ".
The newly created Disinformation Board should review this tweet, or maybe they need to form a new Non Sequitur Board instead. Raising corp taxes is fine to discuss. Taming inflation is critical to discuss. Mushing them together is just misdirection. https://t.co/ye4XiNNc2v— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 14, 2022
وبلغ التضخم في أمريكا أعلى مستوياته منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما أثّر على أسعار السلع الأساسية، مثل الغاز والغذاء والرعاية الصحية والإسكان، وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، تباطأ معدل التضخم لأول مرة منذ 8 أشهر.
ومن الأسباب الأكثر شيوعا للتضخم هي زيادة الطلب على السلع والخدمات، وارتفاع تكاليف الأجور والمواد، وانخفاض قيمة العملة، والسياسات واللوائح.