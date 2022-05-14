https://arabic.sputniknews.com/20220514/شركة-نفط-الشمال-العراقية-تعلن-سيطرة-قوة-مسلحة-كردية-على-آبار-وحقول-أخرى-للنفط-شمال-كركوك-1062235067.html
شركة "نفط الشمال" العراقية تعلن سيطرة قوة مسلحة كردية على آبار وحقول أخرى للنفط شمال كركوك
شركة "نفط الشمال" العراقية تعلن سيطرة قوة مسلحة كردية على آبار وحقول أخرى للنفط شمال كركوك
أعلنت شركة "نفط الشمال" التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية، سيطرة قوة مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان، على آبار وحقول أخرى للنفط شمالي محافظة كركوك. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T17:15+0000
2022-05-14T17:15+0000
2022-05-14T17:22+0000
العالم العربي
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وذكرت الشركة في بيان، "سبق وأن حصلت عدداً من التجاوزات والانتهاكات على الحقول النفطيـة التابعـة لشركتنا مـن قبل حكومة إقليم كردستان ومنها حقول (خورمالة/ آفانا / صفية / كورمور )".وأشار البيان إلى أنه قد تم "تحريك دعاوى قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة ولازالت هذه الدعاوى منظورة أمام القضاء العراقي".ونوه البيان إلى أنه "استمراراً لهذه الانتهاكات فقد قامت قوة مسلحة تابعة لحكومة الإقليم يرافقها فريق عمل فني بالتجاوز على آبار (حقل باي حسن / داوود) بغرض استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة الإقليم".وبحسب البيان، فإن الشركة "تحمل حكومة إقليم كوردستان هذا السلوك المنافي للدستور والقوانين العراقية التي تحكم العلاقة بين الإقليم والمركز والتي أناطت مسؤولية استغلال النفط والغاز باعتباره ملكاً للشعب العراقي إلى الحكومة الاتحادية متمثلة بشركات الاستخراج التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
شركة "نفط الشمال" العراقية تعلن سيطرة قوة مسلحة كردية على آبار وحقول أخرى للنفط شمال كركوك
17:15 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 17:22 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة "نفط الشمال" التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية، سيطرة قوة مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان، على آبار وحقول أخرى للنفط شمالي محافظة كركوك.
وذكرت الشركة في بيان، "سبق وأن حصلت عدداً من التجاوزات والانتهاكات على الحقول النفطيـة التابعـة لشركتنا مـن قبل حكومة إقليم كردستان ومنها حقول (خورمالة/ آفانا / صفية / كورمور )".
وأشار البيان إلى أنه قد تم "تحريك دعاوى قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة ولازالت هذه الدعاوى منظورة أمام القضاء العراقي".
ونوه البيان إلى أنه "استمراراً لهذه الانتهاكات فقد قامت قوة مسلحة تابعة لحكومة الإقليم يرافقها فريق عمل فني بالتجاوز على آبار (حقل باي حسن / داوود) بغرض استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة الإقليم".
وبحسب البيان، فإن الشركة "تحمل حكومة إقليم كوردستان هذا السلوك المنافي للدستور والقوانين العراقية التي تحكم العلاقة بين الإقليم والمركز والتي أناطت مسؤولية استغلال النفط والغاز باعتباره ملكاً للشعب العراقي إلى الحكومة الاتحادية متمثلة بشركات الاستخراج التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية".