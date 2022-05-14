عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220514/غاغليوف-يفوز-في-انتخابات-رئيس-أوسيتيا-الجنوبية-بنسبة-5609-من-الأصوات-1062212542.html
غاغليوف يفوز في انتخابات رئيس أوسيتيا الجنوبية بنسبة 56% من الأصوات
غاغليوف يفوز في انتخابات رئيس أوسيتيا الجنوبية بنسبة 56% من الأصوات
فاز زعيم حزب المعارضة "نيكاس"، آلان غاغليوف، في الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية بنسبة 56.09 في المئة من الأصوات، وحصل الرئيس الحالي للجمهورية أناتولي... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T09:36+0000
2022-05-14T09:44+0000
أوسيتيا الجنوبية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101843/65/1018436511_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_97ab0a585ae0d5a492f6e12e33974bdc.jpg
قال ممثل لجنة الانتخابات المركزية: "حصل غاغليوف على 56.09% من الأصوات (16143 شخصًا)، بيبيلوف - 40.90% (11767). 3.01% (867) صوتوا ضد الكل".وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 73.93%.أجريت الانتخابات في 8 مايو/أيار. واعترف بيبيلوف في وقت سابق بالهزيمة في الجولة الثانية وهنأ خصمه بفوزه.وسيتم تنصيب الرئيس الجديد في 24 مايو/أيار.
أوسيتيا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101843/65/1018436511_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ea997eaa4e5a000e7c8d916e6b71e5e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أوسيتيا الجنوبية, العالم

غاغليوف يفوز في انتخابات رئيس أوسيتيا الجنوبية بنسبة 56% من الأصوات

09:36 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 09:44 GMT 14.05.2022)
© Sputnik . Valery Melnikov / الذهاب إلى بنك الصورأوسيتيا الجنوبية
أوسيتيا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik . Valery Melnikov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
فاز زعيم حزب المعارضة "نيكاس"، آلان غاغليوف، في الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية بنسبة 56.09 في المئة من الأصوات، وحصل الرئيس الحالي للجمهورية أناتولي بيبيلوف على 40.90 في المئة بعد فرز 100 في المئة من الأصوات، حسبما أبلغت لجنة الانتخابات المركزية للجمهورية لوكالة "سبوتينك".
قال ممثل لجنة الانتخابات المركزية: "حصل غاغليوف على 56.09% من الأصوات (16143 شخصًا)، بيبيلوف - 40.90% (11767). 3.01% (867) صوتوا ضد الكل".
وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 73.93%.
أجريت الانتخابات في 8 مايو/أيار. واعترف بيبيلوف في وقت سابق بالهزيمة في الجولة الثانية وهنأ خصمه بفوزه.
وسيتم تنصيب الرئيس الجديد في 24 مايو/أيار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала