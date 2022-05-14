https://arabic.sputniknews.com/20220514/غاغليوف-يفوز-في-انتخابات-رئيس-أوسيتيا-الجنوبية-بنسبة-5609-من-الأصوات-1062212542.html
غاغليوف يفوز في انتخابات رئيس أوسيتيا الجنوبية بنسبة 56% من الأصوات
غاغليوف يفوز في انتخابات رئيس أوسيتيا الجنوبية بنسبة 56% من الأصوات
فاز زعيم حزب المعارضة "نيكاس"، آلان غاغليوف، في الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية بنسبة 56.09 في المئة من الأصوات، وحصل الرئيس الحالي للجمهورية أناتولي... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T09:36+0000
2022-05-14T09:36+0000
2022-05-14T09:44+0000
أوسيتيا الجنوبية
العالم
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قال ممثل لجنة الانتخابات المركزية: "حصل غاغليوف على 56.09% من الأصوات (16143 شخصًا)، بيبيلوف - 40.90% (11767). 3.01% (867) صوتوا ضد الكل".وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 73.93%.أجريت الانتخابات في 8 مايو/أيار. واعترف بيبيلوف في وقت سابق بالهزيمة في الجولة الثانية وهنأ خصمه بفوزه.وسيتم تنصيب الرئيس الجديد في 24 مايو/أيار.
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أوسيتيا الجنوبية, العالم
غاغليوف يفوز في انتخابات رئيس أوسيتيا الجنوبية بنسبة 56% من الأصوات
09:36 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 09:44 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
فاز زعيم حزب المعارضة "نيكاس"، آلان غاغليوف، في الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية بنسبة 56.09 في المئة من الأصوات، وحصل الرئيس الحالي للجمهورية أناتولي بيبيلوف على 40.90 في المئة بعد فرز 100 في المئة من الأصوات، حسبما أبلغت لجنة الانتخابات المركزية للجمهورية لوكالة "سبوتينك".
قال ممثل لجنة الانتخابات المركزية: "حصل غاغليوف على 56.09% من الأصوات (16143 شخصًا)، بيبيلوف - 40.90% (11767). 3.01% (867) صوتوا ضد الكل".
وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 73.93%.
أجريت الانتخابات في 8 مايو/أيار. واعترف بيبيلوف في وقت سابق بالهزيمة في الجولة الثانية وهنأ خصمه بفوزه.
وسيتم تنصيب الرئيس الجديد في 24 مايو/أيار.