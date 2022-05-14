https://arabic.sputniknews.com/20220514/لوكاشينكو-يعفي-السفير-البيلاروسي-لدى-بولندا-من-منصبه-1062207835.html

لوكاشينكو يعفي السفير البيلاروسي لدى بولندا من منصبه

لوكاشينكو يعفي السفير البيلاروسي لدى بولندا من منصبه

أقال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو سفير الجمهورية لدى بولندا، فلاديمير تشوشيف، الذي تم استدعاؤه إلى مينسك للتشاور مرة أخرى في عام 2020، حسب مرسوم رئيس... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T07:14+0000

2022-05-14T07:14+0000

2022-05-14T07:14+0000

أخبار بيلاروسيا اليوم

ألكسندر لوكاشينكو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1059761310_0:248:2761:1801_1920x0_80_0_0_c350e7ec48ea6e581ba1060e6e34757d.jpg

وجاء في المرسوم: "إعفاء تشوشيف فلاديمير نيكولايفيتش من منصب السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية بولندا.في أكتوبر/تشرين الأول 2020، استدعت بولندا وبيلاروسيا سفيريهما للتشاور. وحدث ذلك بسبب تفاقم العلاقات بعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا صيف العام نفسه.بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا في 9 أغسطس/آب 2020، والتي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة، والذي، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حصل على 80.1% من الأصوات، اندلعت احتجاجات المعارضة في البلاد. لقمعها استخدمت قوات الأمن، من بين أشياء أخرى، معدات خاصة. في فبراير/شباط 2021، مظاهر الاحتجاجات اختفت عمليا.واتهم لوكاشينكو الغرب بالتدخل المباشر في الوضع في الجمهورية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي التي توجه أعمال الشغب، بينما الأوروبيون "يلعبون معها". من بين الدول التي تم تنسيق الاحتجاجات منها، بحسب لوكاشينكو بولندا وجمهورية التشيك وليتوانيا وأوكرانيا. ذهب عدد من ممثلي المعارضة البيلاروسية إلى الخارج، ولا سيما بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، ومن هناك قاموا بأنشطتهم. في بيلاروسيا، تم فتح قضايا جنائية ضد عدد من قادة المعارضة. في الوقت نفسه، ترفض الدول الغربية تسليم المعارضين إلى مينسك، الذين رفعت ضدهم قضايا جنائية في بيلاروسيا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو