https://arabic.sputniknews.com/20220514/لوكاشينكو-يعفي-السفير-البيلاروسي-لدى-بولندا-من-منصبه-1062207835.html
لوكاشينكو يعفي السفير البيلاروسي لدى بولندا من منصبه
لوكاشينكو يعفي السفير البيلاروسي لدى بولندا من منصبه
أقال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو سفير الجمهورية لدى بولندا، فلاديمير تشوشيف، الذي تم استدعاؤه إلى مينسك للتشاور مرة أخرى في عام 2020، حسب مرسوم رئيس... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T07:14+0000
2022-05-14T07:14+0000
2022-05-14T07:14+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
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وجاء في المرسوم: "إعفاء تشوشيف فلاديمير نيكولايفيتش من منصب السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية بولندا.في أكتوبر/تشرين الأول 2020، استدعت بولندا وبيلاروسيا سفيريهما للتشاور. وحدث ذلك بسبب تفاقم العلاقات بعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا صيف العام نفسه.بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا في 9 أغسطس/آب 2020، والتي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة، والذي، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حصل على 80.1% من الأصوات، اندلعت احتجاجات المعارضة في البلاد. لقمعها استخدمت قوات الأمن، من بين أشياء أخرى، معدات خاصة. في فبراير/شباط 2021، مظاهر الاحتجاجات اختفت عمليا.واتهم لوكاشينكو الغرب بالتدخل المباشر في الوضع في الجمهورية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي التي توجه أعمال الشغب، بينما الأوروبيون "يلعبون معها". من بين الدول التي تم تنسيق الاحتجاجات منها، بحسب لوكاشينكو بولندا وجمهورية التشيك وليتوانيا وأوكرانيا. ذهب عدد من ممثلي المعارضة البيلاروسية إلى الخارج، ولا سيما بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، ومن هناك قاموا بأنشطتهم. في بيلاروسيا، تم فتح قضايا جنائية ضد عدد من قادة المعارضة. في الوقت نفسه، ترفض الدول الغربية تسليم المعارضين إلى مينسك، الذين رفعت ضدهم قضايا جنائية في بيلاروسيا.
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سبوتنيك عربي
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أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو
لوكاشينكو يعفي السفير البيلاروسي لدى بولندا من منصبه
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أقال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو سفير الجمهورية لدى بولندا، فلاديمير تشوشيف، الذي تم استدعاؤه إلى مينسك للتشاور مرة أخرى في عام 2020، حسب مرسوم رئيس الدولة الذي نُشر اليوم السبت على موقع البوابة القانونية الوطنية.
وجاء في المرسوم: "إعفاء تشوشيف فلاديمير نيكولايفيتش من منصب السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية بولندا.
في أكتوبر/تشرين الأول 2020، استدعت بولندا وبيلاروسيا سفيريهما للتشاور. وحدث ذلك بسبب تفاقم العلاقات بعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا صيف العام نفسه.
بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا في 9 أغسطس/آب 2020، والتي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة، والذي، وفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حصل على 80.1% من الأصوات، اندلعت احتجاجات المعارضة في البلاد. لقمعها استخدمت قوات الأمن، من بين أشياء أخرى، معدات خاصة. في فبراير/شباط 2021، مظاهر الاحتجاجات اختفت عمليا.
واتهم لوكاشينكو الغرب بالتدخل المباشر في الوضع في الجمهورية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة هي التي توجه أعمال الشغب، بينما الأوروبيون "يلعبون معها". من بين الدول التي تم تنسيق الاحتجاجات منها، بحسب لوكاشينكو بولندا وجمهورية التشيك وليتوانيا وأوكرانيا. ذهب عدد من ممثلي المعارضة البيلاروسية إلى الخارج، ولا سيما بولندا وليتوانيا وأوكرانيا، ومن هناك قاموا بأنشطتهم. في بيلاروسيا، تم فتح قضايا جنائية ضد عدد من قادة المعارضة. في الوقت نفسه، ترفض الدول الغربية تسليم المعارضين إلى مينسك، الذين رفعت ضدهم قضايا جنائية في بيلاروسيا.