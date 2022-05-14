https://arabic.sputniknews.com/20220514/وزيرا-خارجية-مولدوفا-واليابان-يناقشان-تعميق-العلاقات-بين-البلدين-1062206571.html
وزيرا خارجية مولدوفا واليابان يناقشان تعميق العلاقات بين البلدين
وزيرا خارجية مولدوفا واليابان يناقشان تعميق العلاقات بين البلدين
قال نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا نيكولاي بوبيسكو، إنه بحث العلاقات الثنائية وإمكانية تعميقها مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T06:24+0000
2022-05-14T06:24+0000
2022-05-14T06:24+0000
العالم
مولدوفا
اليابان
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وكتب على تلغرام: "على هامش اجتماع مجموعة السبع، عقدت اجتماعا مع يوشيماسا هاياشي، وزير خارجية اليابان، الذي شغل سابقا منصب رئيس الصداقة البرلمانية بين اليابان ومولدوفا. وأدى اجتماعنا أيضا إلى تبادل وجهات النظر حول مرحلة العلاقات الثنائية وإمكانيات تعميقها".ناقش الطرفان آخر التطورات في المنطقة، فضلاً عن تداعيات الأزمة في أوكرانيا على مولدوفا على شكل عدد كبير من اللاجئين.وأضاف: "لقد شكرت اليابان على المساعدة التي قدمتها لإدارة أزمة اللاجئين. وقدمت لنا سلطات طوكيو المساعدة المالية البالغة 12 مليون دولار المقدمة في إطار منصة الدعم لمولدوفا، بالإضافة إلى تبرع طوعي بقيمة 1.7 مليون دولار من الشركات والمنظمات غير الحكومية والمواطنين اليابانيين".وأعرب بوبيسكو عن امتنانه لليابان لتنفيذها مشروعات مختلفة في مولدوفا تهدف إلى تحديث الجمهورية.
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العالم, مولدوفا, اليابان
وزيرا خارجية مولدوفا واليابان يناقشان تعميق العلاقات بين البلدين
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قال نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مولدوفا نيكولاي بوبيسكو، إنه بحث العلاقات الثنائية وإمكانية تعميقها مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي.
وكتب على تلغرام: "على هامش اجتماع مجموعة السبع، عقدت اجتماعا مع يوشيماسا هاياشي، وزير خارجية اليابان، الذي شغل سابقا منصب رئيس الصداقة البرلمانية بين اليابان ومولدوفا. وأدى اجتماعنا أيضا إلى تبادل وجهات النظر حول مرحلة العلاقات الثنائية وإمكانيات تعميقها".
ناقش الطرفان آخر التطورات في المنطقة، فضلاً عن تداعيات الأزمة في أوكرانيا على مولدوفا على شكل عدد كبير من اللاجئين.
وأضاف: "لقد شكرت اليابان على المساعدة التي قدمتها لإدارة أزمة اللاجئين. وقدمت لنا سلطات طوكيو المساعدة المالية البالغة 12 مليون دولار المقدمة في إطار منصة الدعم لمولدوفا، بالإضافة إلى تبرع طوعي بقيمة 1.7 مليون دولار من الشركات والمنظمات غير الحكومية والمواطنين اليابانيين".
وأعرب بوبيسكو عن امتنانه لليابان لتنفيذها مشروعات مختلفة في مولدوفا تهدف إلى تحديث الجمهورية.