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https://arabic.sputniknews.com/20220514/وزير-خارجية-أذربيجان-يعلن-أنه-سيزور-طهران-قريبا-1062228311.html
وزير خارجية أذربيجان يعلن أنه سيزور طهران قريبا
وزير خارجية أذربيجان يعلن أنه سيزور طهران قريبا
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير خارجية أذربيجان جيحون بايراموف، قد أعلن أنه سيقوم قريبا بزيارة إلى إيران. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T14:06+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أجرى بايراموف مباحثات هاتفية، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعلن من خلالها نيته زيارة طهران قريبا.ووفقا للوكالة، "استعرض الجانبان في هذا الاتصال، آخر المستجدات على صعيد التعاون الثنائي، في كل المجالات، وتنفيذ قرارات لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين.
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وزير خارجية أذربيجان يعلن أنه سيزور طهران قريبا

14:06 GMT 14.05.2022
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AP Photo
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير خارجية أذربيجان جيحون بايراموف، قد أعلن أنه سيقوم قريبا بزيارة إلى إيران.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أجرى بايراموف مباحثات هاتفية، اليوم السبت، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أعلن من خلالها نيته زيارة طهران قريبا.
ووفقا للوكالة، "استعرض الجانبان في هذا الاتصال، آخر المستجدات على صعيد التعاون الثنائي، في كل المجالات، وتنفيذ قرارات لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين.
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