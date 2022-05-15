https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجمارك-الأوكرانية-رصد-دخول-كميات-كبيرة-من-السيارات-الفارهة-إلى-البلاد-تحت-ستار-المساعدات-1062255445.html
الجمارك الأوكرانية: رصد دخول كميات كبيرة من السيارات الفارهة إلى البلاد تحت ستار المساعدات
الجمارك الأوكرانية: رصد دخول كميات كبيرة من السيارات الفارهة إلى البلاد تحت ستار المساعدات
كشف النائب الأول لرئيس مصلحة الجمارك في أوكرانيا، ألكسندر شتوشوتسكي، اليوم الأحد، عن دخول عدد كبير من السيارات الفارهة والفاخرة إلى البلاد، وذلك تحت ستار... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T12:10+0000
2022-05-15T12:10+0000
2022-05-15T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وقال شتوشوتسكي خلال مقابلة خاصة على قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية: "هذا يتحول في الواقع إلى وباء أستطيع أن أقول إنه منذ تجميد القانون الجمركي تم استيراد نحو 80 ألف سيارة للاستخدام الخاص".وأشار شتوشوتسكي إلى أن 30% من السيارات المستوردة هي سيارات من الدرجة الأولى وتعتبر من الطراز الفاخر، وتبدأ تكلفتها من 20 ألف يورو وأكثر، وفي الأيام الأخيرة كان هناك اتجاه لزيادة حصتها في السيارات المستوردة".وبحسب قوله، فإن السيارات التي يستوردها المواطنون تخلق عدة كيلومترات من الاختناقات المرورية على الحدود وتتداخل مع توريد البضائع للمساعدات العسكرية والإنسانية والوقود، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الوقود في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الجمارك الأوكرانية: رصد دخول كميات كبيرة من السيارات الفارهة إلى البلاد تحت ستار المساعدات
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كشف النائب الأول لرئيس مصلحة الجمارك في أوكرانيا، ألكسندر شتوشوتسكي، اليوم الأحد، عن دخول عدد كبير من السيارات الفارهة والفاخرة إلى البلاد، وذلك تحت ستار المساعدات العسكرية.
وقال شتوشوتسكي خلال مقابلة خاصة على قناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية: "هذا يتحول في الواقع إلى وباء أستطيع أن أقول إنه منذ تجميد القانون الجمركي تم استيراد نحو 80 ألف سيارة للاستخدام الخاص".
وأشار شتوشوتسكي إلى أن 30% من السيارات المستوردة هي سيارات من الدرجة الأولى وتعتبر من الطراز الفاخر، وتبدأ تكلفتها من 20 ألف يورو وأكثر، وفي الأيام الأخيرة كان هناك اتجاه لزيادة حصتها في السيارات المستوردة".
وبحسب قوله، فإن السيارات التي يستوردها المواطنون تخلق عدة كيلومترات من الاختناقات المرورية على الحدود وتتداخل مع توريد البضائع للمساعدات العسكرية والإنسانية والوقود، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الوقود في أوكرانيا.