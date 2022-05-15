الجيش اللبناني يعلن إطلاق عناصره النار أمام إحدى اللجان الانتخابية فضا لاشتباكات بين مواطنين
© AP Photo / Hussein Mallaقوات الجيش اللبناني تنتشر في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
© AP Photo / Hussein Malla
أعلن الجيش اللبناني أن عناصره أطلقت النار أمام إحدى اللجان الانتخابية، فضًا لاشتباك بين المواطنين، في منطقة البيرة في عكار.
وحسب بيان نشره الجيش اللبناني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن هذا الاشتباك نتج عن إشكال داخل اللجنة، ثم انتقل إلى خارجها، وهو ما اضطر عناصره للتدخل.
إشكال داخل أحد مراكز الاقتراع في منطقة البيرة- عكار، سرعان ما انتقل إلى خارج المركز حيث قام أشخاص بالاعتداء على المركز. تدخلت دورية من الجيش وأطلق عناصرها النار في الهواء لفض الإشكال وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/Dhx2WturG4— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 15, 2022
وقال: "إشكال داخل أحد مراكز الاقتراع في منطقة البيرة - عكار، سرعان ما انتقل إلى خارج المركز، حيث قام أشخاص بالاعتداء على المركز".
وأوضح أنّ "دوريّة من الجيش تدخّلت وأطلق عناصرها النار في الهواء، لفضّ الإشكال وإعادة الوضع إلى ما كان عليه".
يشار إلى أن لبنان يشهد انتخابات برلمانية في جميع أنحائه، منذ صباح اليوم الأحد 15 مايو/ أيار، يتنافس فيها 103 قوائم انتخابية تضم 718 مرشحا موزعين على 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 نائبا في البرلمان.
وتجري الانتخابات البرلمانية في لبنان كل أربع سنوات، لانتخاب برلمان مؤلف من 128 عضواً يتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (64 للمسلمين و64 للمسيحيين)، وفق نظام معمول به منذ اتفاق الطائف عام 1989.
وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديداً للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، وتنتهي ولاية عون، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه؛ والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".