https://arabic.sputniknews.com/20220515/الصومال-فرماجو-وحسن-شيخ-محمود-يتنافسان-على-مقعد-الرئاسة-في-جولة-ثالثة-وأخيرة-1062278006.html
الصومال... فرماجو وحسن شيخ محمود يتنافسان على مقعد الرئاسة في جولة ثالثة وأخيرة
الصومال... فرماجو وحسن شيخ محمود يتنافسان على مقعد الرئاسة في جولة ثالثة وأخيرة
حسمت الجولة الثانية من التصويت على الرئيس الصومالي الجديد، بين الرئيس المنتهية ولايته فرماجو، والرئيس السابق حسن شيخ محمود، مساء اليوم الأحد. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T19:20+0000
2022-05-15T19:20+0000
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وحصل المرشح سعيد عبد الله دني على 66 صوتا، فيما حصل حسن علي خيري على 63 صوتا.وصوت في الجولة الأولى من الانتخابات 328 نائبا، من أصل إجمال النواب في مجلس الشعب والشيوخ البالغ عددهم 329. وتعد الجولة الثالثة وهي الأخيرة بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الفوز لمن يحصل على 50 % + 1، حسب وكالة الأنباء الصومالية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
الصومال... فرماجو وحسن شيخ محمود يتنافسان على مقعد الرئاسة في جولة ثالثة وأخيرة
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حسمت الجولة الثانية من التصويت على الرئيس الصومالي الجديد، بين الرئيس المنتهية ولايته فرماجو، والرئيس السابق حسن شيخ محمود، مساء اليوم الأحد.
وحصل المرشح سعيد عبد الله دني على 66 صوتا، فيما حصل حسن علي خيري على 63 صوتا.
وصوت في الجولة الأولى من الانتخابات 328 نائبا، من أصل إجمال النواب في مجلس الشعب والشيوخ البالغ عددهم 329.
وتعد الجولة الثالثة وهي الأخيرة بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الفوز لمن يحصل على 50 % + 1، حسب وكالة الأنباء الصومالية
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