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الصومال... فرماجو وحسن شيخ محمود يتنافسان على مقعد الرئاسة في جولة ثالثة وأخيرة
الصومال... فرماجو وحسن شيخ محمود يتنافسان على مقعد الرئاسة في جولة ثالثة وأخيرة
حسمت الجولة الثانية من التصويت على الرئيس الصومالي الجديد، بين الرئيس المنتهية ولايته فرماجو، والرئيس السابق حسن شيخ محمود، مساء اليوم الأحد. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T19:20+0000
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وحصل المرشح سعيد عبد الله دني على 66 صوتا، فيما حصل حسن علي خيري على 63 صوتا.وصوت في الجولة الأولى من الانتخابات 328 نائبا، من أصل إجمال النواب في مجلس الشعب والشيوخ البالغ عددهم 329. وتعد الجولة الثالثة وهي الأخيرة بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الفوز لمن يحصل على 50 % + 1، حسب وكالة الأنباء الصومالية.
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الصومال... فرماجو وحسن شيخ محمود يتنافسان على مقعد الرئاسة في جولة ثالثة وأخيرة

19:20 GMT 15.05.2022
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مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
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حسمت الجولة الثانية من التصويت على الرئيس الصومالي الجديد، بين الرئيس المنتهية ولايته فرماجو، والرئيس السابق حسن شيخ محمود، مساء اليوم الأحد.
وحصل المرشح سعيد عبد الله دني على 66 صوتا، فيما حصل حسن علي خيري على 63 صوتا.
وصوت في الجولة الأولى من الانتخابات 328 نائبا، من أصل إجمال النواب في مجلس الشعب والشيوخ البالغ عددهم 329.
وتعد الجولة الثالثة وهي الأخيرة بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الفوز لمن يحصل على 50 % + 1، حسب وكالة الأنباء الصومالية.
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