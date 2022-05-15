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الصين تكسر احتكار الغرب لصناعة الطائرات المدنية بنجاح أول رحلة لـ"C919"... فيديو
الصين تكسر احتكار الغرب لصناعة الطائرات المدنية بنجاح أول رحلة لـ"C919"... فيديو
أكملت الطائرة الصينية "C919" المنتجة من قبل شركة الطائرات التجارية الصينية (Comac) المملوكة للدولة، أمس السبت، أول رحلة تجريبية لها قبل التسليم، الأمر الذي... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T20:32+0000
2022-05-15T20:32+0000
اقتصاد
العالم
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استمرت الرحلة التجريبية مدة ثلاث ساعات في شنغهاي، حيث أعلنت الشركة المصنعة أن "هذا يمثل رحلة تجريبية ناجحة لأول طائرة من طراز C919 قبل تسليمها لأول عميل".ونوهت الشكرة إلى أن "اختبار الرحلة أكملت جميع المهام المجدولة، وكانت الطائرة تعمل بشكل جيد وكانت في حالة جيدة".وبحسب التقرير المنشور في مجلة "ميلتاري واتش" تعتبر "C919" أول طائرة نفاثة صينية محلية الصنع، ومن المتوقع أن يكون لدخول الطائرة الخدمة آثار استراتيجية كبيرة وكسر الاحتكار الثنائي لبوينغ وإيرباص في هذا المجال.ومن المتوقع أن يتبع نجاحها تطوير طائرات مدنية أثقل وبمدى أطول وقدرات تقنية أكبر.يأتي النجاح المتوقع للطائرة "C919" في الوقت الذي قطع فيه الطيران الصيني خطوات ملحوظة على مدار العقد الماضي لا سيما في المجال العسكري.بالإضافة إلى ذلك، تسمح الطائرات الصينية للدول الخاضعة للعقوبات الاقتصادية الغربية بالحصول على طائرات جديدة لتعزيز طيرانها المدني.
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اقتصاد, العالم

الصين تكسر احتكار الغرب لصناعة الطائرات المدنية بنجاح أول رحلة لـ"C919"... فيديو

20:32 GMT 15.05.2022
© AP Photo / Liang Xuطائرة برمائية صينية
طائرة برمائية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Liang Xu
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أكملت الطائرة الصينية "C919" المنتجة من قبل شركة الطائرات التجارية الصينية (Comac) المملوكة للدولة، أمس السبت، أول رحلة تجريبية لها قبل التسليم، الأمر الذي اعتبره مراقبون أنه "سيقلب الموازين" الخاصة في عالم الطيران.
استمرت الرحلة التجريبية مدة ثلاث ساعات في شنغهاي، حيث أعلنت الشركة المصنعة أن "هذا يمثل رحلة تجريبية ناجحة لأول طائرة من طراز C919 قبل تسليمها لأول عميل".
ونوهت الشكرة إلى أن "اختبار الرحلة أكملت جميع المهام المجدولة، وكانت الطائرة تعمل بشكل جيد وكانت في حالة جيدة".
وبحسب التقرير المنشور في مجلة "ميلتاري واتش" تعتبر "C919" أول طائرة نفاثة صينية محلية الصنع، ومن المتوقع أن يكون لدخول الطائرة الخدمة آثار استراتيجية كبيرة وكسر الاحتكار الثنائي لبوينغ وإيرباص في هذا المجال.

وتمتلك الطائرة الجديدة (158-168) مقعدًا ويبلغ مداها من 4075 إلى 5555 كيلومترا.

ومن المتوقع أن يتبع نجاحها تطوير طائرات مدنية أثقل وبمدى أطول وقدرات تقنية أكبر.
يأتي النجاح المتوقع للطائرة "C919" في الوقت الذي قطع فيه الطيران الصيني خطوات ملحوظة على مدار العقد الماضي لا سيما في المجال العسكري.

بالإضافة إلى ذلك، تبرز طائرة النقل الجوي الثقيلة "Y-20" صينية الصنع، على وجه الخصوص لكونها أكبر طائرة نقل يتم إنتاجها في أي مكان في العالم، وأظهرت قدرتها القصوى في أبريل/ نيسان الماضي، عندما تم تسليم أنظمة دفاع جوي إلى صربيا.

واعتبرت المجلة أن نجاح "C919" لن يكون له آثار استراتيجية فقط على اقتصاد الصين، بل من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين الميزان التجاري مع أوروبا والولايات المتحدة بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح الطائرات الصينية للدول الخاضعة للعقوبات الاقتصادية الغربية بالحصول على طائرات جديدة لتعزيز طيرانها المدني.
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