https://arabic.sputniknews.com/20220515/الناتو-سندرس-مقترح-انضمام-فنلندا-والسويد-للحلف-بشكل-بناء-وإيجابي-1062242780.html
الناتو: سندرس مقترح انضمام فنلندا والسويد للحلف بشكل بناء وإيجابي
الناتو: سندرس مقترح انضمام فنلندا والسويد للحلف بشكل بناء وإيجابي
قال نائب الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي "ناتو" ميرسيا جيوانا، اليوم الأحد، إن فنلندا والسويد من أقرب الحلفاء للناتو، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة مقترح انضمامهما... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T06:46+0000
2022-05-15T06:46+0000
2022-05-15T06:46+0000
روسيا
العالم
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وأكد جيوانا، في تصريحات قبيل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في برلين: "نعي العملية الديمقراطية الجارية في فنلندا والسويد وإن كانوا يسعون للعضوية فأنا أثق أن الحلفاء سيدرسون الأمر بشكل بناء وإيجابي".وأضاف: "فنلندا والسويد هما بالفعل من أقرب حلفاء الناتو ولديهما جيوش قوية ويسهمان بالفعل"، مشيرا إلى أنه "إذا تقدم البلدان للعضوية في الأيام المقبلة فسوف نكون قادرين على الترحيب بهما والبحث عن طرق للوفاء بشروط الانضمام".وتابع: "ناقشنا الموقف التركي بشكل صريح وتركيا حليف مهم وأعربت عن مخاوفها وتم التعاطي مع تلك المخاوف بين الحلفاء والأصدقاء"، مشددا: "للدول الحق في اختيار طريقها بما في ذلك الانضمام للناتو وهذا ليس مجالا للفيتو من أي آحد آخر".
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الحزب-الحاكم-في-فنلندا-يدعم-الانضمام-للناتو-1062225152.html
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روسيا, العالم
الناتو: سندرس مقترح انضمام فنلندا والسويد للحلف بشكل بناء وإيجابي
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قال نائب الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي "ناتو" ميرسيا جيوانا، اليوم الأحد، إن فنلندا والسويد من أقرب الحلفاء للناتو، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة مقترح انضمامهما للحلف بشكل بناء وإيجابي.
وأكد جيوانا، في تصريحات قبيل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في برلين: "نعي العملية الديمقراطية الجارية في فنلندا والسويد وإن كانوا يسعون للعضوية فأنا أثق أن الحلفاء سيدرسون الأمر بشكل بناء وإيجابي".
وأضاف: "فنلندا والسويد هما بالفعل من أقرب حلفاء الناتو ولديهما جيوش قوية ويسهمان بالفعل"، مشيرا إلى أنه "إذا تقدم البلدان للعضوية في الأيام المقبلة فسوف نكون قادرين على الترحيب بهما والبحث عن طرق للوفاء بشروط الانضمام".
وتابع: "ناقشنا الموقف التركي بشكل صريح وتركيا حليف مهم وأعربت عن مخاوفها وتم التعاطي مع تلك المخاوف بين الحلفاء والأصدقاء"، مشددا: "للدول الحق في اختيار طريقها بما في ذلك الانضمام للناتو وهذا ليس مجالا للفيتو من أي آحد آخر".